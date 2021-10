Rubi: "Cuando no estás bien y ganas, es una buena noticia"

Rubi, entrenador del Almería, dijo lo siguiente sobre el partido. "No nos ha salido un encuentro como nos hubiera gustado, hemos estado más espesos. El Leganés nos ha puesto en aprietos importantes y hemos tenido la fortuna de esa ocasión que no han transformado, lo normal era marcarla. Los jugadores se han desfondado. A veces hay que saber sufrir y es una buena noticia que ganemos jugando mal".

La buena presión madrileña le ha hecho daño a los rojiblancos. "A nivel técnico el equipo ha empezado con muchas dudas al sacar el balón desde atrás, incluso con pases que no se fallan propiciando situaciones comprometidas. Eso ha desconectado a los de arriba, recibiendo poco balón. En el descanso he sido contundente. Hemos arrancado un poco bien la segunda parte pero luego nos ha vuelto a llevar la dinámica del partido y la toma de decisiones al contraataque no han sido correctas".

El desarrollo de la segunda parte fue parecido a la de Las Palmas, aunque el resultado final fue mejor tras el fallo de Arnaiz a puerta vacía. "Al final el acierto en las porterías es lo que acaba camuflando las cosas para bueno y para malo. Ante Las Palmas ya nos faltó tener la pelota, es como si quisiéramos guardar el marcador y no era la consigna, solo para los finales de partido".

Garitano, entrenador del Leganés "Cuando cada semana se van los partidos hacia otro lado es por algo, no creo en la casualidad de haber fallado esa ocasión"

Con trece jornadas ya disputadas, el Almería se afianza como líder y coge ventaja para visitar entre semana al Sporting de Gijón. "El cómputo es excelente. Estamos muy contentos en la implicación de los jugadores por hacer una gran temporada, pero no hemos completado aún el primer tercio de Liga y habrá que sumar mucho para acabar como estamos. Demostrar autoridad arriba no es fácil".

Hablan los protagonistas

El capitán Fernando dijo que "no nos hemos encontrado cómodos con balón y nos ha tocado ponernos el mono de trabajo. Arriba necesitamos muy poco para hacer gol y luego ha tocado sufrir, meternos atrás porque cuando recuperábamos perdíamos muy fácil. Hemos logrado mantener la portería a cero. Cuando no salen las cosas con balón, sin balón tenemos que saber sufrir. El Leganés tiene arriba jugadores peligrosos aunque las cosas no le estén saliendo bien. Va a haber muchos partidos en los que tendremos que sufrir".

Chumi apuntó que "en estos partidos tan complicados que están reñidos tenemos que estar juntos y defender bien. La portería a cero ha sido clave. En esta categoría es muy difícil marcar tres o cuatro goles pese a tener mucha artillería arriba. A veces no estamos finos. El equipo está con confianza pero llevamos 13 partidos y nadie se puede relajar. En nuestro Estadio estamos bastante fuertes y es muy difícil ganarnos con nuestra gente. El equipo va super bien y es importante hacerse fuerte en casa".