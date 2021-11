Rubi: "Hay un ambiente en el vestuario maravilloso"

El Almería vive en un estado de felicidad permanente y Rubi tiene buena culpa de ello. Desde que llegó el míster y su cuerpo técnico se han afanado en cuidar hasta el último detalle psicológico del grupo y eso es la mejor gasolina que puede consumir el motor del club rojiblanco. A diferencia de tempordas anteriores, donde los proyectos eran igual de poderosos, el grupo le está ganando la partida a los egos y los frutos se están recogiendo.

"Hemos generado un ambiente maravilloso en el equipo y digo a los jugadores que cuiden eso. Centelles y Akieme se abrazan al terminar el partido. Tenemos que atar a los futbolistas al banquillo para que no salten de la intensidad con lo que lo viven los duelos, es bonito", finalizaba la rueda de prensa Rubi, con pocos periodistas en la sala pero extensa a cuanto el número de preguntas. Sobre todo las últimas, una vez repasado el momento deportivo, denotaban que el Almería se levanta todo los días con el pie derecho: "Alucino con Sadiq, es una de sus semanas más felices. Ya ha entendido que poniendo al servicio del colectivo su humanidad, el equipo va a ser fuerte".

El míster también quería meter en esta ecuación a la afición, con la que está muy satisfecha por el apoyo que les está mostrando. "La grada no nos pasó factura del mal play off del año pasado, la gente vino ilusionada, con el aire fresco. Cada vez se suelta más, disfruta más. Todos juntos vamos a empujar, cada cual anima y apoya como quiera. Dar un salto de tres o cuatro mil espectadores es muy difícil. Yo estuve en el Espanyol y no superaba nunca el tope que tenía. Yo estoy muy contento con la afición, que nos apoya en los momentos en los que nos tambaleábamos".

Ésta fue precisamente la receta de su ascenso con el Huesca, el primero en su historia a Primera, que ahora quiere repetir en el banquillo rojiblanco. "Hemos venido a Almería para intentar ser entrenadores de Primera División. Estamos encantados con el club, la ciudad, el clima... Como entrenador hay que ser cautos, pero a día de hoy digo que ojalá podamos estar mucho tiempo aquí. Es diferente la situación porque aquí no es la primera vez que se subiría, allí sí que lo fue. Eso no quita que cada ascenso deja relaciones personales maravillosas", apuntaba Rubi.

Los oscenses son el rival de este sábado en el Mediterráneo. Aunque no han comenzado bien, el técnico ve a un equipo que va en línea ascendente. "Jugamos ante un ex Primera que ha fichado bien, tiene una plantilla importante. No ha empezado como le hubiera gustado, pero va recuperando sensaciones y se le ve con más confianza. Tiene buenos números fuera. Es difícil jugar ante equipos que están muy ordenados en defensa, nos pasa a todos. Si un equipo expone menos, también nos va a hacer sufrir un poco menos. Estamos trabajando mucho atacar a defensas de bloque bajo, sabiendo que es lo más difícil".

Partido a partido

Los buenos números del Almería son evidentes, pero el vestuario se lo toma con normalidad. "Estamos enfocando como si no llevásemos siete victorias, me gusta que sólo pensamos en el siguiente. Hasta aquí nos ha llevado la humildad y el trabajo, controlamos los momentos de disfrutar porque necesitamos que todo siga igual", respondía Rubi que explica que el Almería tiene detalles por pulir, pero no fallos estructurales: "Respecto al partido de Ibiza, nos faltaba culminar contraataques, ante el Valladolid lo hicimos bien. Dentro trabajamos hasta los saques de banda, ahora mismo lo que nos interesa mantener las cosas que hacemos bien, es mejor eso que darle al equipo cuatro vueltas".

Finalmente, el míster fue preguntado por nombres propios: "En Appiah creemos, está haciendo un trabajo extraordinario, no sólo de fútbol. Su mejor nivel va a llegar. Respecto a Samu, la clave es él, entiende que se puede enfocar esta profesión de otra manera. Su predisposición es muy buena, no queremos que pierda su pasión". Otro que los vive con gran pasión y que está próximo a volver es Robertone: "Hace ya cosas con grupo, que es buena señal, mañana viernes tomaremos la decisión con los doctores. Si hay riesgo cero, estará con el equipo