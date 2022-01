Rubi: "No hay excusas, en Lugo se verá un buen Almería"

El Almería disputará este miércoles su 'bola extra', el partido en Lugo que se aplazó por positivos en el equipo local y que Rubí, pese a todo lo acontecido después, advierte como una buena oportunidad de afrontar el choque ante el Éibar con mas holgura y para demostrar, tras lo visto en Las Palmas, que el Almerñia que todos conocen esta temporada ha regresado.

El míster no se lame las heridas de las bajas que sigue habiendo y advierte de que el resto de futbolistas están a tope. Regresará Portillo y no estará Juan Villar, mientras que sí estará disponible Arnau, según ha adelantado el entrenador.

Así ha transcurrido la rueda de prensa del entrenador del Almería

EL PARTIDO: "Es un partido que ha traído su miga. Vamos muy mentalizados de que va a ser muy duro, ante un rival que somete a sus rivales en casa de forma importante. Es un reto muy bonito para nosotros. El equipo estuvo muy sólido en Las Palmas y ahora vamos a jugar contra un equipo que utiliza otros argumentos futbolísticos muy diferentes y si somos capaces de ser también sólidos habrán sido dos pruebas de fuego muy diferentes pasadas con nota".

PEORES CONDICIONES: "No quiero recrearme mucho porque en su momento fui muy contundente, pero es un partido al que íbamos con dos bajas y ahora vamos con 8 o 9. Pero no es excusa, vamos a ir a tope a Lugo, como demostramos en Las Palmas y vamos a intentar sacarlo adelante. Es una jornada en la que solo suma el Lugo, o el Almería, o los dos, y donde todo lo que nos pase va a ser positivo".

FÍSICO: "Hemos hecho una semana bastante dura de entrenamientos, sobre todo con carga miércoles, jueves y viernes y creo que nos ha venido muy bien. Hemos aprovechado el tiempo, quiero que lo sepa la gente, hemos trabajado duro para subir el nivel físico a pesar de que en Las Palmas acabamos bastante bien. Les hemos dado un plus más".

COVID: "He pasado página de ese asunto y están trabajando duro los que se tienen que incorporar la próxima semana; con los que estamos estamos a tope. Hemos preparado bien el partido, hemos tenido días de sobra y no hay ninguna excusa, se va a volver a ver un buen Almería".

PELIGRO DEL RIVAL. "Es un equipo que te hace sufrir con sus hombres de banda, tiene buenos rematadores, delanteros centros muy corpulentos que van bien al remate, les acompaña bien la segunda línea. Es cierto que casi siempre encaja pero casi siempre marca. Si nosotros damos ese nivel de solidez defensiva del otro día, para mí es un día importante".

¿QUÉ RIVAL SE ESPERA?: "Entiendo perfectamente que se suspendiera aquel partido, porque luego lo vivimos nosotros. Me espero un Lugo en plenas condiciones, es el equipo que ha pasado antes el covid en sus futbolistas y espero un buen Lugo, con la mayoría de sus jugadores en plena forma".

FASE DECISIVA: "Es decisiva si realmente sacamos muchos puntos, si no lo hacemos no, porque seguiremos estando en la 'pomada'. Vamos a jugar contra el Éibar a 3, 4 o 6, pero siempre por delante. Nos tomamos esta fase con mucha ilusión por intentar hacer un botín grande de puntos, porque dejaría la situación no definitiva, pero sí con un camino mucho más llano. Estamos pasando un tramo de calendario duro, iríamos incorporando futbolistas que harían tener más recursos y esa es la mentalidad. Pero si no lo conseguimos vamos a pelear igual y a seguir ahí".

¿DAN MENOS MIEDO?: "No siempre lo conseguimos, pero nosotros intentamos que nuestra idea ofensiva siempre acabe plasmándose, eso es innegociable; pero es cierto que nuestra idea defensiva siempre tiene muchos matices en función de cómo juegue el rival; y para eso están los entrenamientos, las variantes tácticas... El equipo se está adaptando muy bien a contrarrestar a los rivales y la prueba es que somos el equipo que menos goles ha encajado en la Liga".

ALTAS: "Villar no va a llegar y Arnau sí. Respecto a Las Palmas también se incorpora Portillo. Los otros están trabajando con la ilusión de volver lo antes posible, pero en algunos casos vamos con cuidado porque no queremos que se lesionen. Una lesión a finales de enero o febrero puede significar que se acaben perdiendo lo que queda de temporada".

SADIQ: "Nigeria tiene un gran equipo y lo normal es que avancen. Nosotros tenemos un doble deseo: por un lado que Sadiq sea feliz y gane títulos y por otro tenemos muchas ganas de que vuelva". "Aquí Sadiq está de maravilla, necesita un trabajo por detrás y estar con él, pero a nosotros Sadiq nos da muchísimo y no solo como futbolista; como persona también ha evolucionado positivamente".

LOS DOS ÚLTIMOS PARTIDOS: "Lo que no hemos visto en los dos últimos partidos es un Almería que intimide tanto en los principios de los partidos, pero lo de que ha sido tan dominado y han pasado muchas cosas en nuestra área tampoco".

APPIAH: "Creo que tiene margen de mejora, y que ha mejorado en muchas cosas, como en aspectos tácticos defensivos, que hemos conseguido un cambio radical con él, tiene muy claro lo que tiene que hacer en el campo, sabe como colocarse y ayuda al equipo. Es un jugador que ha pasado de una media de pérdida de balones relativamente alta a muy baja. Una vez que a todo eso le dé continuidad yo quiero que se vea la gran virtud de Appiah: el uno contra uno, que para mí es de lo más difícil que hay en el fútbol".

UNA DUDA PARA EL ONCE: "Nos queda un entreno, tengo casi todo decidido, hay una posición que no es la del nueve no tan decidida, pero el miércoles se verá"

¿DESPISTA EL PARTIDO ANTES DE ÉIBAR?: "Tenemos muchas ganas de jugar, hemos entrenado duro y este partido ni mucho menos despista. Si perdiéramos nos dolería, pero seguiríamos con na distancia que si le ganas al Éibar te vas a seis puntos igualmente. Si sacamos el partido de Lugo tendríamos un poco menos de presión ante el Éibar, pero nada más".

REFUERZOS: "Hay posibilidades de que venga un futbolista, pero las cosas a veces se atascan un poco. Hace días que no tengo noticias pero sí sé que está en marcha una operación, a ver si puede llegar a buen puerto".