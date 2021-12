“En el último ascenso ante el Girona, yo era el recogepelotas”

La entrevistas vuelven a ser por teléfono, la súbita explosión de omicron provoca que regresen las viejas pero eficaces medidas impuestas por LaLiga. Javi no tuvo problemas en estar pegado media hora al móvil, contestó a las preguntas con la misma ilusión con la que disputa los minutos que le va dando Rubi, “sin prisas” como él mismo puso en el mensaje enviado poco antes de la llamada. A pocos días de volver a los entrenamientos, con la esperanza de que el virus no entre en el vestuario rojiblanco, Robles disfruta de sus vacaciones cargando gustoso la bandera de ser el valiente heredero en el Almería de José Ortiz y Francisco.

–Imagino que no hay quien lo despierte de su sueño.

–Está siendo un año muy bueno para mí, por fin se me ha cumplido el sueño de jugar en la primera plantilla del equipo de mi ciudad. Ahora que estoy aquí, quiero seguir quemando etapas.

–La cosa va encarrilada en Liga.

–Nos están saliendo genial las cosas. Todos teníamos desde pretemporada esta idea, pero nunca te esperas hacer una primera vuelta tan espectacular, batiendo los registros que hemos batido. Muy contentos la verdad.

"Aunque esté en un sueño, siempre he dicho que éste es mi objetivo. Pero reconozco que me costaba verme así”

–Se iban el pasado martes de vacaciones, pero al final se adelantaron dos días...

–Fue una situación rara, debemos de estar preparados para ello, pero es complicado. Estábamos en el entrenamiento previo y nos comunicaron la situación del Lugo. Estábamos dispuestos a viajar, queríamos jugar, pero entendemos que lo primero es la salud y que había que suspender. Es cierto que te trastoca un poco los planes, cuando nos toque jugar ese partido, habrá que ganarlo. No hay excusas.

–¿Se veía Javi aquí en la Navidad del año pasado?

–Aunque esté viviendo un sueño, siempre he dicho que éste era mi objetivo. Cuando te acercas a tus años como profesional, siempre te pones un objetivo como éste que acabo de cumplir. Si te soy sincero, realmente nunca me veía en esta situación. Agradecido y contento por llegar hasta aquí.

–Javi se ha pateado el Tito Pedro, el Constantino Cortés, el Club de Natación...

–Por supuesto, y muy orgulloso. También he tenido la suerte de recorrer todos los de Andalucía.

–Rubi le ha cambiado la vida.

–Le estoy muy agradecido, ha sido el entrenador que ha apostado por mí, que me ha dado la oportunidad. Sólo puedo tener buenas palabras para él.

–Es el único almeriense del vestuario más caro de la historia de la Unión Deportiva Almería.

–Es un orgullo, conozco mucha gente de la ciudad y de la provincia que tenía este sueño y no han podido cumplirlo. El fútbol cada vez es más global, hay fichajes de todo el mundo y jugar en el equipo de mi tierra es lo máximo.

–Coge el testigo de Ortiz y Francisco.

–Eso son palabras mayores, son dos referentes y ojalá siga sus pasos.

–¿Le han dado consejos?

–Sí que he tenido la suerte de mantener contacto con ellos. José Ortiz se alegró mucho el día que debuté me escribió. Igualmente, con Francisco he tenido alguna que otra charla.

–Precisamente se va a encontrar con uno de ellos en Copa.

–Le deseo toda la suerte a Francisco esta temporada, pero espero que ese día pasemos nosotros.

–Desde su posición de canterano, hábleme del vestuario.

–Hay un grandísimo ambiente en el vestuario, nos llevamos genial. Una de las claves del éxito es la calidad humana que existe. Me llevo muy bien todos, me dan grandes consejos.

–Cuando le preguntan por Almería, ¿a dónde los manda?

–Siempre digo que Almería es una ciudad genial para vivir por lo tranquila y el buen tiempo que hay. Me gusta toda la provincia. Cuando vienen mis amigos, los mando a Cabo de Gata o San José a que se pierdan por las calas, a comer a Las Negras, a Mojácar si quieren algo más de marcha... La capital también es fantástica, el Paseo Marítimo y la playa del Zapillo me encantan.

–¿Qué va a hacer en Navidad?

–Estar tranquilo. Tenemos una semana de vacaciones y en la medida en la que se pueda, voy a estar con la familia con mucha precaución. Voy a seguir entrenando también, que no quiero perder la forma que a la vuelta de la esquina tenemos varios compromisos.

–Un paseo por la Noria y los cacharricos del Puerto se va a dar.

–Eso está claro. Me tengo que subir a la Noria, que está preciosa. Iré también a ver las luces navideñas, que estos momentos son para pasarlos con la familia.

"Coger el testigo de José Ortiz y Francisco son palabras mayores, ojalá pueda seguir sus pasos en el club”

–Y algún dulce va a caer.

–No soy muy de dulces. Todo en su justa medida, sé que en la Navidad también tengo que disfrutar. No sé... alguna tapas de jamón, los Ferrero Rocher la verdad es que me encantan y son muy típicos de las cenas navideñas. Hay que encontrar el equilibrio, que sólo tenemos una semana.

–Además de jugar al fútbol, ¿sigue estudiando?

–Pues mira, empecé la carrera de Derecho pero he tenido que aparcarlo por el tema de que está siendo todo nuevo para mí. Los viajes los fines de semana no me permiten estar cien por cien concentrado. Lo he aparcado pero sin duda con la idea de retomarlo cuando pueda. He empezado y tengo la certeza que lo voy a terminar.

–Hay que recordar que Javi jugó también en el Madrid. ¿Mejores recuerdos de la Casa Blanca o del Pavía y del Club de Natación?

–En todos sitios he estado muy bien, tengo grandes amigos. Me formé en el Club de Natación donde era un fútbol más de niños, de instinto. En el Pavía estuve en alevines cuando firmé por el Almería. Recuerdo que ya hacíamos pretemporadas, el entrenador Ángel me ayudó muchísimo en mi carrera. Ahí empecé a jugar Campeonatos de Andalucía. Y el Madrid también fue un sueño cumplido. Mi etapa de cantera la recuerdo de forma muy alegre.

–Aquellos partidos como recogepelotas del Mediterráneo...

–El mejor recuerdo que guardo fue contra el Girona, la final por el ascenso, cuando toda la gente invadió el campo. Más pequeño también recuerdo de estar celebrando el ascenso de Emery desde el Gran Hotel, estaba toda la ciudad feliz, echada a la calle festejando. También tengo algunos recuerdos tristes, como el último descenso ante el Valencia. Paco Alcácer nos marcó el gol que nos descendió precisamente en la portería donde yo estaba recogiendo balones.

–¿Cómo se vive el fútbol como recogepelotas?

–Muy cerca, vivía de dentro el fútbol profesional, lo que ahora es mi profesión. Un niño que tiene la esperanza de llegar a jugar en ese césped que tenía enfrente, pues imagínate cómo estaba en cada partido.

–¿Dónde lo iba a celebrar Javi si hay ascenso?

–No he querido pensar en ello, no sé si por no gafarlo. Queda un largo camino, las segundas vueltas en esta competición siempre son muy complicadas. No quiero pensar en ese días, pero ojalá llegue.

–Las maletas están cerradas en este mercado.

–Por mi parte, están cerradas. Tengo contrato y estoy muy a gusto y muy cómodo en mi club.

–¿Qué le va a pedir a los Reyes?

–Deportivamente seguir en la línea actual, seguir centrados y en el camino para conseguir el objetivo que tenemos. Personalmente, pido salud para todos y estar lo más cerca posible de mi familia y mis amigos.