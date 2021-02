Arranca hoy el prestigioso curso de entrenador nivel 1 de voleibol

Una nueva edición del prestigioso curso ‘Entrenador Nivel I de Voleibol’ de UAL Deportes se celebra desde hoy hasta al próximo día 20. Así ha quedado plasmado en su cuerpo docente, que cuenta con los técnicos del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería.

Muy completo en su contenido, y con carácter semipresencial, el curso viene a ser otra demostración de que el Programa de Formación Deportiva no frena por culpa de la COVID-19, no solo por las horas que se van a impartir on-line, la mayoría, sino por contar con un ‘plan de contingencia’ en el fatídico caso de que la situación sanitaria no haya ido a mejor en las fechas previstas y no se puedan realizar con normalidad las prácticas en pabellón.

“Se trata de dar continuidad, con una nueva edición de un curso que tanto éxito ha tenido en ediciones anteriores”, según Pedro Martínez, responsable del Programa de Formación Deportiva de UAL Deportes. Este curso de ‘Entrenador Nivel I de Voleibol’ es “otra de las actividades que se han rediseñado para adaptarse a la situación sanitaria actual, en concreto planteándose con formato semipresencial”.

Se desarrollará con la doble colaboración de la Delegación Almeriense de la Federación Andaluza de Voleibol y del Club Voleibol Unicaja Costa de Almería como coorganizador. “Esta alianza asegura una alta calidad en la docencia del curso, que estará capitaneada por el primer entrenador del club ahorrador, Manolo Berenguel, quien compartirá sus conocimientos con los futuros entrenadores de nuestra provincia”, asegura Martínez.

El traslado a la modalidad on-line de toda la parte teórica del curso, a juicio de Martínez, se convierte “en una gran oportunidad para que cualquier persona interesada de la provincia e incluso de fuera de ella pueda formarse y obtener su titulación de entrenador sin necesidad de desplazamientos”,

Como ejemplo de la ‘expansión’ que ha tenido “esta apuesta por la formación y la promoción del voleibol”, ha llegado una solicitud desde Perú: “Unicaja Costa de Almería lo compartió en sus redes y eso ha ayudado a levantar incluso más expectación de la habitual porque el curso se ha basado, en gran medida, en la aportación de Unicaja”.

Tal es así que contará con la presencia de Manolo Berenguel, entrenador de Unicaja, y Enrique de Haro, preparador físico que atesora los 29 títulos nacionales del club ahorrador y del Campeonato de Europa 2007 con España, Otro de los formadores es Miguel Trujillo, de CCAFD, entrenador de las categorías inferiores de los verdes. La gestión emocional corresponde a Javier López y Miguel Hernández, fisioterapeuta de gran prestigio y que participó de una de las épocas más gloriosas del club blanquiverde.

La parte del reglamento recae en Fernando Pérez, árbitro almeriense de la Suerliga Las sesiones con contenidos teóricos se impartirán a través de la plataforma de enseñanzas virtual de la UAL ‘Blackboard Learning’, y el curso. consta de nueve sesiones distribuidas en tres semanas.