"El deporte forma parte del día a día del universitario"

-¿cuál es el nivel de respuesta del alumnado ante la propuesta del Servicio de Deportes del curso 2018/19?

-Está siendo realmente espectacular. En el primer mes, hemos superado el millar de altas de la Tarjeta Deportiva Plus, que es la que da acceso al la sala de fitnes y la piscina. Hemos notado que el trabajo del curso pasado en la puesta en marcha de todos los servicios se ha consolidado. Hemos advertido en este inicio de curso que una de las primeras cosas que hace el universitario es el paso por las instalaciones deportivas, cosa que antes no ocurría.

El Pabellón "viejo" está en remodelación, de lavado de cara, y en 2019 dispondrá de una nueva pista"No está metido en programa, pero nos gustaría ofertar este curso un tramo del Camino de Santiago,"

-El Servicio de Deportes que Vd. dirige arrancó el curso pasado con un millar de Tarjetas Deportivas y lo acabó con 2.074. ¿Cuáles son las previsiones para el curso actual?

- Tenemos razones para ser optimistas porque el ritmo de altas es fantástico, pero no me atrevo a poner una cifra. Muchos universitarios ya añaden la tarjeta deportiva en las tasas de matriculación, lo que da demuestra que está pensando en el deporte.

-¿Cuál es el objetivó, el reto del Servicio de Deportes ?

- Nuestro gran objetivo es que los universitarios extiendan su etapa universitaria más allá de las clases y estudios, y el deporte forme parte del día a día de los universitarios. Nuestro lema es "Más Universidad, más deporte" en la idea de que el deporte está dentro de la extensión universitaria de los alumnos. Y sentimos que estamos consiguiendo.

-¿Y el personal docente ?

- El programa UAL Activa es el que tenemos enfocados para este colectivo. En una semana, hemos registrado 27 altas. Es una cifra alta teniendo en cuenta que al personal investigador y de administración nos cuesta hacer deporte. Nos hemos marcado alcanzar el centenar. El curso pasado tuvimos 60 inscritos en este programa.

-¿Qué proyectos hay en marcha en materia de infraestructuras?

-Desde el principio de verano estamos remodelando lo que es el Pabellón de Deportes "viejo", con un lavado de cara que se completará en 2019 con otras mejoras como es el cambio de la pista. Pero antes hemos creído conveniente ejecutar determinadas actuaciones, que ya están en su recta final, como el arreglo de los vestuarios o la creación de un hall, que no existía. El curso pasado ampliamos el rocódromo y vemos a crear en ele exterior un parque de calistenia (sistema de entrenamientos de ejercicios físicos con el propio peso corporal de cada uno). Estamos intentando mejorar nuestros servicios deportivos y alcanzar cada vez más una oferta deportiva de calidad. -¿Cuáles son las perspectivas del Servicio de Deportes respecto a las competiciones autonómicas y estatales en las que está representada la UAL ?

-Para un deportista federado, compaginar la exigencia de una competición de alto nivel y los entrenamientos con el contexto universitario, es muy difícil y los entendemos. Hemos contactado con todos los clubes de la provincia explicando todos los beneficios que para un deportista universitarios puede tener el hecho de participar en las distintas selecciones. Así, está la posibilidad de entrar en el programa DUAN (Deportistas Universitarios de Alto Nivel) o en forma beneficios económicos. Hace un par de cursos establecimos ayudas económicas, según los resultados de los campeonatos, y ya el curso pasado llegamos a los 50.000 euros entre todos los participantes. Nosotros ofrecemos, pero es difícil y comprensible. Estamos intentando en la medida de nuestras posibilidades hacerlo compatible.

-¿LLega a ser una obsesión ?

-Nuestra obsesión es hacer posible y compatible esta doble realidad. Tenemos claro que hay que dar cabida a los no universitarios federados y pasa eso, creamos los grupos de entrenamiento con un gran éxito como en el de voleibol donde hay entre 30 y 40 personas intentando formar parte de esta Selección. Pero también tenemos claro que hay que abrir la puerta a los deportistas federados y no les pedimos que se incorporaren ahora sino más adelante, en febrero, y les exigimos que por lo menos participen en ocho entrenamientos por respeto al resto de compañeros.

-¿El programa de este curso presenta alguna sorpresa ?

-Tenemos en mente ofertar algún tamo del Camino de Santiago como una propuesta novedosa. La primera tentativa fue hace unos años, pero no salió porque no se inscribió nadie. No lo hemos metido en programa y todavía no está definido, pero nos gustaría para este curso 2018/19 poder plantearlo.