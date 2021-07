Biodiversidad Urbana en el Teatro Auditorio del municipio de El Ejido

“Se extinguen especies, y las vivencias en la naturaleza“

Ignacio Fernández, técnico BIO BirdLife, ha manifestado en el Curso ‘Biodiversidad Urbana y Ciencia Ciudadana’, la obligación de abogar “por la naturalización urbana, por la incorporación de la conservación de la biodiversidad en el diseño y planificación de las ciudades”, algo que, según ha sostenido, “debe hacerse con la participación cada vez mayor de los profesionales de la conservación de la naturaleza, y no solo objeto de arquitectos e ingenieros”. Ha hecho honor al título de su ponencia durante su intervención, puesto que ha ofrecido realmente ‘100 medidas para aumentar la biodiversidad urbana’, pero a la vez ha querido sembrar, nunca mejor dicho: “Una de las cuestiones clave es convencer a la gente de las motivaciones que hay detrás, y por eso he insistido en por qué es necesario naturalizar nuestras ciudades, que cada vez sean más verdes”. El problema es más grave aun: “Dentro de esa crisis también hay una crisis de desconexión de la gente con la naturaleza, y realmente ahora somos una población urbanita, vivimos entre asfalto y hormigón, alejados, y es necesario reconectar a esa población urbana con la naturaleza para que se muestre sensible y vea la necesidad de conservar”. Contundente en la expresión, Ignacio Fernández ha sentenciado que “ya no solo se extinguen las especies, sino nuestras vivencias en la naturaleza”, con la explicación aledaña de que “si esas vivencias no existen, no vamos a establecer una relación emotiva de conexión que nos llame a valorar la necesidad de la conservación y establecer las transformaciones necesarias para ello”.