Charo Alises da una charla sobre los derechos del colectivo LGTBI

Realizando un recorrido completo desde la situación de las personas LGTBI durante el régimen franquista a la actualidad, aplicando ejemplos prácticos durante su disertación, Charo Alises ha cumplido con las expectativas pretendidas por la UAL a la hora de planificar su intervención. En formato on-line, con una alta participación, se ha desarrollado con gran éxito, despejando dudas y fomentando que no haya miedo a la denuncia, el taller ‘Diversidad Sexual y Derechos Humanos’, que ha sido presentado por Eva Díez, directora de la Unidad de Igualdad de Género del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Almería. Señala que “esta universidad combatirá cualquier ataque a la libertad y a la igualdad entre sus miembros, algo a lo que estamos obligados y que este vicerrectorado siempre defenderá”.

Esta actividad se ha celebrado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, además de ser el inicio a la serie de actos que jalonarán el mes de junio con motivo de Orgullo LGTBI.

Charo Alises es autora de ‘Guía de delitos de odio LGTBI’, reeditada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad.

No ha tenido cortapisas a la hora de desgranar con franqueza lo que todavía sigue sucediendo y la necesidad de una Ley LGTBI: “Algunas sociedades consideran que lo normal es la heterosexualidad, que niegan la homosexualidad, que la reducen a la genitalidad, es decir, que parece que las personas LGTBI lo único que tenemos son prácticas sexuales, porque cuando se habla de diversidad sexual solo se piensa en el sexo y se obvia la parte afectiva, dejan de lado los sentimientos, aspectos que tienen que ver con la forma de comportarse…”. A eso ha añadido que “la homofobia es una forma de control” para que “el orden sexual siga siendo firme”. Así, “insultarnos por la calle, pegarnos, humillarnos… hace que haya personas LGTBI que no quieran ser visibles en el ámbito público”. Es lo que ha llamado “control social”, que no legal: “En España ya no hay leyes que criminalicen a este colectivo, pero sí existe un control social”.

Charo Alises ha finalizado con una frase lapidaria: “Los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos”. Un resumen extremo de lo planteado es que “si se cumpliera lo que dice la Constitución, no haría falta una Ley LGTBI, pero sigue habiendo discriminación”. Ella la ha relatado en evolución histórica y la ha desnudado con casos reales tanto del pasado como del presente.