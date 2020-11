Entrenamientos con graduados en Ciencias de la Actividad Física

Los universitarios poseedores de la Tarjeta Deportiva Plus de la Universidad de Almería tienen la posibilidad de mejorar su condición física con entrenamientos específicos dirigidos por graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Cada participante con Tarjeta Deportiva Plus podrá inscribir a un acompañante no universitario.

Este programa está enfocado en la mejora del rendimiento deportivo, de la condición física y de la calidad de vida de sus participantes durante el curso académico, hasta junio de 2021.La inscripción incluye la evaluacíón de la composición corporal. Con estas pruebas, el participante puede conocer cuanta masa muscular, masa grasa y masa ósea hay en ssu cuerpo para ayudarle a plantear tus objetivos de entrenamiento de este curso 2020/21.

No padecer patología o lesión que desaconsejen o impidan el desempeño de la actividad es uno de los requisitos para poder inscribirse. Las obligaciones se completan con la necesidad de estar en posesión de la Tarjeta Deportiva Plus de este curso académico 2020/21.