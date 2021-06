La Escuela de Aikido continúa sus clases hasta el 29 de este mes

Estudiantes de ADE destacan en Globus, un simulador empresarial de prestigio

Dos equipos formados por diez estudiantes de tercero del Grado de Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Almería entran en el ‘top 25’ del ranking Glob us, un simulador empresarial.

Los profesores Elvira Sáez, Gema Marín y Manuel Recio, que imparten la asignatura Dirección de Marketing, creen que es un motivo de “orgullo tanto para los alumnos como a su profesorado y a la propia UAL”.

Se trata de un complicado reto en el que se compite ante las mejores universidades de los cinco continentes, por lo que tiene un extraordinario mérito que dos equipos de la UAL hayan conseguido estar en las posiciones de cabeza del ‘top 25’ mundial.

El equipo ‘HParrot’, formado por Lidia Crespo, Francisco Javier Martínez, José Gabriel De Toro, Susana Meyaui e Irene Pérez se han aupado hasta la tercera posición. En ella, se han codeado con la conocida escuela de negocios IE Business School de Madrid y han quedado por delante de prestigiosos centros académicos como University of South Carolina, National American University, New York Institute of Technology o University of Auckland, por citar algunos. Además, en el puesto décimo octavo ha finalizado el otro equipo de la UAL, llamado ‘C Company’ y formado por los estudiantes María Trinidad Baena, Miryam Castillo, Nuria Gonzales, Pablo López y María Teresa Trujillo. Los diez, gracias a su buen trabajo, han hecho que la Universidad de Almería sea la única institución de educación superior española con dos equipos en el ‘top 25’. Sin duda, y tal y como han manifestado los profesores antes citados, “es una excelente noticia”.

Durante las ocho semanas que duran las prácticas de la asignatura de referencia, los alumnos deben tomar más de 100 decisiones semanalmente para liderar los mercados mundiales. Globus hace que los estudiantes dirijan una compañía tecnológica que se dedica a la venta de cámaras de acción rápida y de drones fotográficos, incentivándolos a vivir una experiencia que les conduce por la realidad que se van a encontrar al concluir sus estudios universitarios.