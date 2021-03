Estudiantes de la UAL ganan un concurso internacional de ideas

“Nos conocimos hace un par de años y nos inscribimos en la Delegación de Estudiantes de Empresariales. Todos tenemos intereses parecidos y allí empezamos a contactar con gente, a hacer ponencias e interesarnos por el mundo más cercano al trabajo, y más alejado de la teoría que se da en la Universidad”, explica José Eduardo Rodríguez, para quien la clave de ganar ha sido la unión. “Un grupo por muy bueno que sea si no está unido no va a llegar lejos y creo que es lo que nos hizo ganar este concurso”.

En uso primera taquillas inteligentes para recargar patinetes eléctricos

La Universidad de Almería ha estrenado en sus instalaciones las primeras taquillas inteligentes de la Comunidad Autonóma de Andalucía que son capaces de recargar patinetes eléctricos. A través de una App y escaneando un código QR, los usuarios pueden accionar la apertura de las propias taquillas y conocer en tiempo real el estado de la carga. Se trata de una apuesta de la Universidad almeriense por promover la movilidad sostenible dentro de su campus y que convierte a la universidad almeriense en pionera en este campo.

Se han montado en dos de sus instalaciones un total de 21 taquillas inteligentes para ‘aparcarlos’ con seguridad y organización, más el valor añadido de poder recargarlos para evitar que se queden sin batería en el camino de regreso.

Esta nueva acción, además, se enmarca perfectamente de modo transversal en las líneas estratégicas del vicerrectorado al que pertenece, el de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable

“Desde esta legislatura, se apuesta fuertemente por ese triángulo, que va totalmente combinado, y un ejemplo claro de ello es esta nueva adquisición para el beneficio de la UAL, de nuestros estudiantes principalmente, y también del PAS y PDI”, según el vicerrector de UAL, Javier Lozano.

“Ya no hay excusa para no ir a la UAL en patinete eléctrico, porque ofrecemos un parking controlado que sirve, al mismo tiempo, como un punto de carga sea cual sea el modelo”, según Pedro Núñez, director de UAL Deportes. Este servicio está intimimante ligado, como no puede ser de otro modo, a la Tarjeta Deportiva Plus. Esta tarjeta, de esta forma, sigue acumulando ventaja para sus titulares y convirtiéndose en imprescindible para disfrutar del campus universitario en todo su esplendor. Daacceso exclusivo a estas taquillas inteligentes como un servicio incluido automáticamente, al darse de alta en la la tarjeta”, según su propia explicación.