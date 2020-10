Investigadores de la UAL reciben formación en habilidades de comunicación y divulgación

Profesionales de la Fundación Descubre, con financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades», Canal Sur Radio y Televisión y el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Almería están impartiendo desde este martes, 13 de octubre, y hasta el próximo jueves un seminario en comunicación y divulgación de la ciencia destinado a investigadores e investigadoras de la UAL.

Esta actividad del Secretariado de Divulgación Científica de la UAL, dirigido por José Antonio Garrido, quiere dotar a los investigadores de las herramientas necesarias para que puedan transferir sus conocimientos e investigaciones a la sociedad de forma rigurosa y amena.

“El objetivo es potenciar las habilidades de comunicación y las competencias profesionales como divulgadores de conocimiento de los investigadores de la Universidad de Almería”, ha explicado la directora de Comunicación de la UAL, Pilar Jerez, en la presentación de este seminario. Las universidades como instituciones de educación superior tienen una doble vertiente: docente e investigadora. “En nuestra vertiente investigadora somos generadores de conocimiento y tenemos la obligación de transferirlo a la sociedad. La divulgación científica es una herramienta fundamental en esta transferencia que no siempre se ha trabajado de manera adecuada y desde la UAL nos hemos propuesto fomentar y promocionarla, por eso hemos creado el Secretariado de Divulgación Científica y la colaboración con entidades externas que son referentes en la divulgación científica como es la Fundación Descubre”. Para terminar, Pilar Jerez ha expresado su deseo de que este seminario pueda tener nuevas ediciones en el futuro.

Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre, ha explicado que el curso “habla de nociones básicas de divulgación y comunicación social de la ciencia pero pensando en personas que no se dedican profesionalmente a la divulgación, sino que son investigadores se dedican a hacer investigación docente y tienen interés por lanzarse, por lo que es un curso de introducción”. En su formación participan 12 profesores de Canal Sur, Fundación Descubre y UAL.

Por su parte, José María Montero, representante de RTVA Y director de Tierra y Mar, además de coordinador de la parte práctica del curso, ha reivindicado el papel de la radio, y en especial de la televisión, en la divulgación de la ciencia. “A veces parece que la televisión es un sitio donde se banalizan las informaciones y no es así. En Canal Sur hay grupo numeroso de profesionales que tiene un compromiso diario con la ciencia y la divulgación. Por eso nació hace 6 años esta alianza con la Fundación Descubre que nos ha permitido no solo tener un contacto diario para visibilizar la ciencia en la Radio Televisión de Andalucía, sino también organizar eventos como este para formar a personas que trabajan en centros de investigación y empresas de formación y desarrollo e incluso formación interna con un curso para los profesionales de Canal Sur”. Montero coordina el módulo que se impartirá en el jueves con el que intentará demostrar “que la televisión y la radio no siempre banalizan sino que se puede informar de forma rigurosa y entretenida. Podemos hacer una televisión donde a ciencia se cuente de manera amena y rigurosa sin banalizar los contenidos”.

Desde la Universidad de Almería ha participado como ponente, la periodista Sonia Arráez para destacar qué recursos se ofrecen en el Gabinete de Comunicación con el fin de hacer llegar a la sociedad la información científica.

Ha destacado el papel que juega este servicio para responder a las demandas de información de los medios y la necesidad de dar a conocer la investigación de los investigadores, en colaboración con la OTRI-Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación- y el Secretariado de Divulgación Científica. Desde el Gabinete de Comunicación ponen a disposición de los científicos canales de comunicación interna y externa como pueden ser la web News.ual, UAL tv, Youtube de la Universidad de Almería y las redes sociales institucionales. Por su parte, la OTRI ofrece contratos de investigación, protección de resultados, divulgación científica con la organización de eventos a través de la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i), gestión de Spin-Off, asesoramiento en proyectos europeos internacionales y gestión de proyectos en colaboración con empresas.

El curso tiene una duración de 30 horas y adicionalmente a ellas, el equipo de ConCiencia -programa de Canal Sur TV- realizará tres entrevistas reales con tres de los participantes del curso.

Para participar en el curso los alumnos han tenido que presentar un breve proyecto de divulgación en el que estén trabajando. Durante el mismo se les irá asesorando, corrigiendo y solventando dudas por parte de los profesionales participantes.

A lo largo de los tres día de duración abordarán diferentes contenidos como conocer conceptos y modelos teóricos asociados a la divulgación y la comunicación científica; elaborar un plan de divulgación desde la generación de la idea hasta el Design Thinking; conocer los recursos que la Universidad de Almería ofrece a sus investigadores en materia de divulgación y comunicación científica o realizar prácticas de divulgación y comunicación científica en diferentes formatos: radio, televisión y redes sociales.