El catedrático José María Peiró facilita en la UAL las claves para un teletrabajo eficaz y sin riesgos psicosociales

La UAL continúa en su habitual línea de preocupación por el bienestar de sus trabajadores y, en ese sentido, ha querido afrontar de lleno una reflexión profunda sobre la realidad actual del teletrabajo y sobre el desarrollo que deberá tener en el futuro inmediato esta modalidad laboral. Cumpliendo otra máxima que define a esta institución académica, la ha compartido con la sociedad, particularmente interesante para el tejido productivo, ya que ha organizado una conferencia on-line que, si bien requería de una inscripción previa para participar de modo directo, a su vez se ha emitido paralelamente ‘vía streaming’ a través de YouTube, en abierto para toda persona o empresa interesada. Ha quedado disponible en el enlace https://bit.ly/ualaudiovisuales para nuevas visualizaciones o repaso posterior a su contenido, muy interesante y del máximo nivel. No en vano, ha corrido a cargo del catedrático emérito de Psicología Social de las Organizaciones de la Universidad de Valencia y director fundador del Instituto de Investigación de Psicología de los RRHH, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral, José María Peiró. Su título, ‘Teletrabajo: prevención de riesgos psicosociales’.

Ponente del máximo prestigio en la materia, ha dedicado una parte de su intervención a un programa piloto puesto en marcha por la Gerencia de la Universidad de Almería, a la que ha felicitado por ello. Y es que la UAL ha sido capaz de ver la necesidad, y no ha hecho esperar la mejor adecuación posible a la situación actual de muchos de sus trabajadores, ahora también teletrabajadores a tiempo parcial o completo. Con minuciosidad, ha ideado una herramienta que contiene todas las apreciaciones fundamentales a las que, en el grueso de su ponencia, ha dado forma Peiró. De hecho, su mensaje desde el que construir es el de que “lo que hemos hecho hasta ahora en la pandemia no es teletrabajo, sino que ha sido una improvisación, una ‘salida del paso’”, de modo textual. Para evitar “problemas, ineficacia, inconvenientes…”, elementos que han sido más habituales de lo deseado durante los pasados meses, ha puesto como ejemplo el interés de la Universidad de Almería en hacer posible el teletrabajo “de verdad”, para el que ha puesto como norma que debe estar “mucho mejor organizado para ser más eficaz, usado de manera más adecuada”.

Gerencia de la Universidad de Almería precisamente ha sido la organizadora de la actividad, con la intención de poner más base si cabe a su propuesta de una implantación más eficiente y segura del teletrabajo, acompañada por el Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable, en concreto a través de su Secretariado de Prevención de Riesgos Laborales. De hecho, la apertura y conducción del turno de intervenciones abierto al final ha corrido a cargo del vicerrector Javier Lozano. Ha subrayado que “es un tema de máxima importancia ahora mismo; nos sobrevino en su día un serio problema y una de las consecuencias de la pandemia ha sido un cambio, el del teletrabajo, algo sobre lo que todos oíamos, pero que el coronavirus ha acelerado y parece que ha venido para quedarse, o por lo menos de una forma híbrida”, expresado literalmente. Expuesta la “idoneidad” de organizar la conferencia, ha cedido la presentación del ponente a Miguel Ángel Mañas, director de Riesgos Laborales de la UAL, que ha hecho un repaso por el extenso y brillante currículum de José María Peiró, destacando su estrecha y muy productiva vinculación con la Universidad de Almería: “Lleva casi 30 años contribuyendo a la UAL, como por ejemplo participar en el inicio del Máster Propio en Gestión y Dirección de lo RRHH, con 17 años de ediciones, más una infinidad de conferencias de la Facultad de Psicología”.

La disertación del ponente se ha dividido en una delimitación conceptual del teletrabajo, para pasar después a analizar lo que ha definido como “condicionantes coyunturales y estructurales”, continuar por lo que es necesario cambiar en su organización, toda vez que se da por hecho que venido para quedarse. Además, no ha obviado la normativa al respecto, como tampoco los elementos a tener en cuenta para la implantación de un programa de teletrabajo en cualquier organización, tal y como ya ha adelantado la Universidad de Almería. Por supuesto, ha destacado la relevancia de las contribuciones desde su campo del conocimiento, el de la Psicología del Trabajo, cuyo papel debe ser fundamental, y todo partiendo de una frase significativa: ‘Este mundo se acaba’. No le ha dado “sentido catastrofista”, sino que ha matizado que más bien “se está transformando de tal manera, y son tan importantes los cambios, que están teniendo muchas implicaciones, y así el mundo que va a ir surgiendo va a ser diferente”. Lejos de ser malo, ha añadido que “cada vez más voces piden cambios disruptivos”.

Sin ser algo nuevo, con referencia a un acuerdo entre sindicatos y patronales de ámbito europeo fechado en 2002, es cierto que no se había desarrollado de modo decidido hasta este momento, en el que ha tenido que ser afrontado de una manera acelerada, y en la mayoría de los casos sin las condiciones adecuadas: “Hemos tenido que teletrabajar al mismo tiempo que los hijos han tenido que teleestudiar, en casas pequeñas la mayoría y puede que con sensación de hacinamiento, con escasez de equipos informáticos… si bien ha tenido la parte positiva de que se le ha perdido algo el miedo”. En España ha sido posible por la buena situación previa de las infraestructuras, si bien ha recordado José María Peiró que este país no está tan bien en capital humano para la gestión del teletrabajo. Para poder afrontar con garantías los cambios necesarios, y advirtiendo sobre el riesgo real de mayores brechas, este catedrático ha realizado un recorrido detallado por los pasos que debe seguir toda empresa en el camino de la implantación eficaz del teletrabajo, con “relaciones de confianza” y favoreciendo las “competencias digitales”, asumiendo a su vez que no son fáciles para los trabajadores que no son ‘nativos digitales’, e incluso recogiendo los parámetros de las buenas condiciones ambientales, a colación del entorno en el que se va a desarrollar el teletrabajo.

Nacido en Torrent en 1950), Peiró Silla es además licenciado y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, así como licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, además de Académico de Número de la Academia de Psicología de España (Medalla, 18), e investigador del IVIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Su trayectoria a lo largo de las pasadas décadas ha sido brillante, director de la Cátedra INNOVA de la Universidad de Valencia y de la Cátedra sobre Salud Laboral, con más de doscientos artículos publicados en revistas científicas y una treintena de libros y monografías. En esa línea, ha sido editor asociado del European Journal of Work and Organizational Psychology (1995-2001), editor asociado de la Oxford Encyclopedia of Psychology, o también editor invitado de Work and Stress; Personality and Individual Differences. Se le ha reconocido su aportación con cuatro Doctor Honoris Causa, por las universidades de Coimbra, Maastricht, Miguel Hernández Elx y Metodista de Sao Paulo, sin olvidar galardones de gran relevancia, como el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de España (2017), el Premio Aristóteles (2015), de EFPA, el Premio Advanced International Research and Service, del Consejo Internacional de Psicólogos (2013), el Premio Lifetime award de la European Association of Work and Organizational Psychology (2013), y el Premio ‘José L. Pinillos a la excelencia e Innovación en Psicología’ (2016), de Psicofundación.