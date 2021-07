Martín Cuenca y "la inexistencia del lenguaje cinematográfico" en el V Taller Filming de los Cursos de Verano

"No existe el lenguaje cinematográfico en sí. Lo que existe es la sensibilidad de cada director". Así se ha presentado este miércoles, 7 de julio, el cineasta almeriense, Manuel Martín Cuenca, ante los medios de comunicación en la presentación del 'V Taller Filming: del guion a la puesta en escena. La dirección cinematográfica' por el que la Universidad de Almería y la Diputación Provincial de Almería vuelven a apostar en el marco de los Cursos de Verano.

El director de cine se ha mostrado "muy contento de estar en mi tierra para dar este curso y poder reflexionar durante tres días sobre cine y poder compartir ideas, conocimientos, etc.". Sobre el contenido del curso, ha explicado que dará un "enfoque personal" que comenzará reflexionando sobre los orígenes del cine y sobre qué es el cine y luego se enfocará "en la manera en la que yo abordo el proceso cinematográfico y sobre todo de lo que se llama lenguaje cinematográfico, que yo creo que no existe y, por tanto, hablaré de la no existencia del lenguaje cinematográfico".

En este sentido, ha explicado que cree que no existen el lenguaje cinematográfico, ni el pictórico, ni el escultórico, etc. "porque un primer plano no siempre significa lo mismo, ni ninguna herramienta de cine siempre significa lo mismo. Existen sensibilidades de cada director, existen películas como obras de arte, pero no existe el lenguaje como tal. Eso es una fantasía de los críticos".

En cuanto a proyectos futuros, Martín Cuenca ha anunciado que en noviembre se estrenará su última película titulada 'La hija', rodada íntegramente en Jaén y protagonizada por Javier Gutiérrez (Campeones) y Patricia López Arnaiz (La Peste).

Amalia Magán, directora de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, ha destacado la figura del cineasta almeriense y se ha mostrado contenta por la vuelta a la presencialidad. "La estamos disfrutando con un programa de 26 cursos en los que participan 800 alumnos, más de 300 ponentes y 40 entidades colaboradoras. Estamos muy satisfechos tras el año pasado donde los cursos tuvieron que ser en formato on-line, aunque se celebraron con éxito".

El diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha felicitado a la UAL por la organización de la XXII edición de los Cursos de Verano, "una buena noticia en época estival, pues son muchos los alumnos que vienen a nuestra provincia y hace que se conozca". Además, ha explicado que desde la Diputación están inmersos en intentar fortalecer la industria audiovisual de la provincia de Almería. "Hemos empezado una serie de 22 cursos de formación destinada a la industria. Y este año hemos pedido también que en los Cursos de Verano de la UAL hubiera por quinto año consecutivo un curso dedicado a los amantes de la industria audiovisual". Guzmán también ha destacado el hecho de que el curso cuente "con uno de los primeros espadas de la industria audiovisual almeriense, que seguro hará las delicias tanto de aficionados como de aquellos que se quieran dedicar profesionalmente a la industria audiovisual".

Por último, Enrique Iznaola, director del curso, ha señalado que debido a la importancia que tiene el cine en la provincia "era fundamental que en los Cursos de Verano, igual que se hizo en anteriores ediciones con Gracia Querejeta, Moncho Armendáriz o Alberto Rodríguez, hubiera un programa de cine. En este caso con uno de los mejores cineastas que hay en nuestro país". También ha destacado la mesa redonda que habrá el viernes, último día del curso. "En ella participarán Irene Escolar, Natalia Verbeke, Elena Furiase, Francisco Conde y Manuel Martín Cuenca y se abordarán temas generales del mundo del cine, sobre todo la actualidad tras la pandemia y los cambios que está habiendo con las plataformas, las formas de rodar, etc.".