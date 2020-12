Premio internacional en innovación docente para el Grupo ‘Automática, Robótica y Mecatrónica’ de la UAL

El Grupo de Investigación ‘Automática, Robótica y Mecatrónica’ TEP197 de la Universidad de Almería, con dos décadas de trayectoria y dirigido por Manuel Berenguel, sigue cosechando éxitos. En julio de este 2020 ya había sido elegido como ‘caso de éxito’ por Mathworks, una reconocida empresa estadounidense de software científico, y antes de finalizar el año ha recibido un nuevo espaldarazo, esta vez en forma de premio internacional. Si en aquella ocasión el reconocimiento le llegó por la aplicación práctica para los agricultores de una de sus investigaciones, el GMaaS, en este mes de diciembre lo que se le galardona es su aportación a la docencia. Así, la Federación Internacional de Control Automático, asociación de Ingeniería de Control que aglutina y coordina todas las tareas, tanto de investigación como de docencia, en este campo del conocimiento en ámbito mundial, le ha otorgado el Premio IFAC de Innovación Docente.

Entre sus distintas actividades, la International Federation on Automatic Control contempla el impulsar y dar soporte a iniciativas internacionales que traten de promover y potenciar la difusión de la ingeniería de control en todos los ámbitos de la sociedad. Ha sido en esa línea en la que ha reconocido el trabajo de Grupo ‘Automática, Robótica y Mecatrónica’, en concreto, su propuesta de creación de una plataforma on-line como soporte a la educación en ingeniería de control, con el nombre de ‘An online benchmark for control engineering education’. Dicha propuesta ha sido avalada por la experiencia de más de quince años en el desarrollo de proyectos de innovación docente por parte de los profesores Francisco Rodríguez, José Luis Guzmán y el antes ya citado Manuel Berenguel, así como por el IFAC Technichal Committee of Control Education, del cual el propio profesor Guzmán es Vice-Chair. Teniendo en cuenta el momento actual, se ha valorado también el desarrollo de actividades a distancia en el marco de la pandemia y permitir así disponer de recursos de aprendizaje y enseñanza de altas prestaciones para toda la comunidad académica.

Y es que el proyecto del grupo tiene como finalidad desarrollar una plataforma en abierto, de carácter internacional, que permita realizar actividades de autoevaluación a estudiantes, profesores e investigadores, haciendo uso de simuladores de procesos industriales. Este tipo de entornos se han venido utilizado satisfactoriamente en la última década, como parte de un concurso de Ingeniería de Control nacional organizado por el Comité de Español de Automática, en el que la Universidad de Almería ha resultado vencedera en varias ocasiones a través de la participación de estudiantes del Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y del Máster de Ingeniería Industrial. Así, este nuevo proyecto consiste en trasladar este tipo de plataformas y concursos al ámbito internacional. Se ha fijado el objetivo de tener una primera versión del sistema para finales del año 2021, y plantear un concurso internacional como parte del IFAC Symposium on Control Education 2020.