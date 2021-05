Regresa a la vida la Facultad de Poesía José Ángel Valente

Batuta checa en la vuelta de la Orquesta de la UAL

Después de unos meses de obligado descanso debido a la pandemia, la Orquesta de la Universidad volvió a su actividad concertística con su tradicional Concierto de Primavera en el Auditorio Maestro Padilla el pasado domingo a las 12:30 horas.

Como es habitual, el Concierto de Primavera contó con un director invitado: Jan Kucera, director checo de reconocido prestigio internacional y uno de los artistas checos más versátiles, con una dilatadísima trayectoria en este ámbito. Durante su trayectoria profesional Kucera ha compuesto piezas sinfónicas y de cámara, cantatas, así como música para más de treinta producciones para teatros de Praga y de otras ciudades de la República Checa.

La orquesta contó también con otra invitada, la flautista polaca Hanna Turonek, flauta solista de la orquesta de la Filarmónica de Varsovia. Turonek ha realizado conciertos en casi toda Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica y Australia. Ha actuado en festivales de gran relevancia.El programa estará formado por dos obras para flauta solista y orquesta y por dos obras sinfónicas.

El programa estuvo formado por dos obras para flauta solista y orquesta y por dos obras sinfónicas. Destaca la composición ‘My Melodies for exotic flutes’, una obra compuesta por la propia flautista y pensada para ser interpretada por diferentes tipos de flautas. También se interpretó la obra ‘Meditation on the old song’, compuesta por el propio director.