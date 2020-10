La UAL participa en la CRUE de Internacionalización y Cooperación para analizar futuras estrategias

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Almería, con una representación de su equipo de trabajo encabezada por el vicerrector Julián Cuevas, ha aportado su punto de vista y experiencia durante una cita clave, la reunión anual de la CRUE Internacionalización y Cooperación. Con formato on-line, una vez que no pudo realizarse de modo presencial en la fecha prevista, a mediados de marzo, ha demostrado que durante ese ‘tiempo extra’ de siete meses no se ha parado de avanzar, sino más bien todo lo contrario. En ese sentido, “la actividad de esta sectorial, de su ejecutiva y de los grupos de trabajo que la integran no solo no se ha reducido, sino que se ha visto incrementada en estos meses que han separado esta cita y la convocatoria original”, tal y como ha manifestado el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas.

El nombre exacto del encuentro, que se ha desarrollado con éxito, es ‘XVI Jornadas de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas’, de carácter anual, como se ha referido, y auspiciada por la Universidad de Barcelona y su rector, Joan Elías, que a su vez es presidente de esta sectorial dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Es importante destacar que, precisamente, lo ‘digital ‘de su modo de desarrollo ha sido bien tomado, como una suma y no como una resta, resultando esta cita de un máximo aprovechamiento para establecer los nuevos horizontes a los que llegar.

No obstante, “ha sido muy importante el papel desempeñado por la CRUE Internacionalización y Cooperación, en colaboración con el SEPIE y en coordinación con las universidades españolas, en asuntos que han ido desde la repatriación de alumnos a los que la pandemia sorprendió cursando estudios fuera de España, hasta la adaptación del proceso de enseñanza – aprendizaje a las nuevas tecnologías y el nuevo entorno”. Afrontado y superado ese reto de contrarrestar los efectos de la COVID-19, se han puesto ya otros para un marco de seis años, el comprendido entre los años 2021 y 2027, siempre con la salvaguarda de la salud pública y la seguridad de alumnos, personal, docentes e investigadores participantes en futuras experiencias de internacionalización.

Han destacado tres conferencias plenarias sobre Cooperación, y sobre precisamente el nuevo programa Erasmus 2021/2027 y la nueva Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas 2021/2027, desarrollada conjuntamente por el Servicio Española para la Internacionalización de la Educación y la propia CRUE, “que será publicada en noviembre de este mismo año”. La Universidad de Almería cuenta con expertos participantes habituales en estas jornadas y en los debates que se generan sobre las cuestiones que se tratan, con cargos dentro de los distintos organigramas que forman los grupos de trabajo. Un ejemplo de ello es el propio secretario del Subgrupo de Promoción Internacional, perteneciente al Grupo de Internacionalización.

Se ha tenido que concentrar todo lo programado entre el 11 y 13 de marzo en una sola sesión en la que, además, se ha tocado toda la problemática actual, una vez actualizados los datos sobre incidencia del coronavirus. La participación se ha limitado a solo tres personas por universidad y la secuencia ha comenzado a las 9 de la mañana con la inauguración a cargo de José Carlos Gómez, presidente de la CRUE y rector de Córdoba, Manuel Castells, ministro de Universidades, y Joan Elías, presidente de la sectorial CRUE – Internacionalización y Cooperación. Acto seguido, a l as 9.30 horas, se ha realizado la primera conferencia plenaria, la de Cooperación con la ponencia de José Antonio Alonso, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.

La segunda conferencia plenaria, sobre el nuevo Programa Erasmus 2021-2027, a las 10.15 horas, ha sido pronunciada por la doctora Vanessa Debiais-Sainton, Head of the Higher Education Unit at DG EAC, de la Comisión Europea, mientras que a las 11.15 la tercera conferencia, sobre la Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas, ha correspondido a la directora del SEPIE, Coral Martínez. Cada una ha contado con un turno abierto de preguntas, todo antes de la celebración del pleno anual de la sectorial, seguido de las elecciones a la presidencia del Grupo de Trabajo de Internacionalización. Como cierre, la clausura ha correspondido al citado Joan Elías y a Francesc Xavier Grau, Secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.