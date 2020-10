UAL Deportes se adaptada a la COVID-19 y pone en marcha una programación flexible según su evolución

El coronavirus irá dictando, eso es algo que se tiene muy claro, pero no solo se da cabida a la resignación, ya que a su vez UAL Deportes continuará innovando y reinventando la práctica deportiva universitaria en sus diferentes niveles de intensidad para que no se vea cortada para nadie. En ese sentido, Pedro Núñez ha anunciado que ya se ha puesto en marcha y está a disposición de los usuarios “un programa deportivo adaptado a las circunstancias, sí, pero que no renuncia a seguir ofertando a la comunidad universitaria un amplio menú de servicios”. El director de UAL Deportes ha recordado que “efectivamente muchas son las cosas que han cambiado en nuestras vidas desde el pasado mes de marzo, pero seguimos adaptándonos para, en la medida de lo posible, seguir con nuestras vidas”, textualmente, lo que ha trasladado, junto a su equipo de trabajo, a dar continuidad a la línea estratégica de activación física de los miembros de la Universidad de Almería: “Desde la llegada de Carmelo Rodríguez, se ha tenido como objetivo principal, perseguido con tenacidad, formar parte de la vida de toda la comunidad universitaria”.

“El inicio de curso está dejando clara la necesidad que tenemos de movimiento, de activación, de sentirnos bien a través de la práctica deportiva saludable, como demuestran las 129 inscripciones alcanzadas en poco más de una semana para el Programa UAL Activa, el casi medio centenar de inscritos en el Programa Deporte y Salud, el cartel de ‘no hay plazas’ para el Descenso de Barrancos del domingo, el Caminito del Rey del día 24, o incluso en el primer senderismo, a mitad de noviembre”, ha asegurado Pedro Núñez.

Núñez tiene ideado todo el operativo de implementación, en el caso de que puedan darse pasos “hacia una normalidad lo más parecida posible a la era precoronavirus”. Dando más detalles en relación a lo que sí está en funcionamiento, “dentro del Programa de Naturaleza, cada actividad ofertada dispone de su propio protocolo de seguridad, que se puede consultar en nuestra página web, doblándose las fechas para que la reducción de plazas no limite las opciones de realización, duplicando cada actividad ofertada en sábado y domingo”. Por tanto, Descenso de Barrancos, Senderismo, Caminito del Rey, Rutas en Kayak, Vía Ferrata, Espeleología, Esquí, Equitación y Buceo conforman la programación 2020/21 y, según lo aportado por el director de UAL Deportes, son un éxito de aceptación popular.

En cuanto a la incidencia en la vida diaria del campus, es importante reseñar que “todas las instalaciones deportivas han vuelto a estar disponibles para la práctica deportiva libre puntual a través de la Tarjeta Deportiva, siendo necesario, eso sí, hacer reserva previa on-line”. Además, “los poseedores de la Tarjeta Deportiva PLUS, como siempre, podrán hacer uso de la Sala Fitness y de la piscina, eso sí, también con la obligatoriedad de reserva previa on-line”. Núñez ha incidido en que de igual modo se satisfará la inquietud por aprender de la mano de UAL Deportes: “El Programa de Formación se mantiene con total normalidad, adaptado en gran medida a la modalidad on-line para la realización de los cursos, lo que no afectará a su desarrollo e incluso en determinados casos puede otorgar una nueva y mejor oportunidad para su realización”. En este aspecto, se ha sabido ver lo que puede ser toda una oportunidad de mejora. La única parte negativa es que “desgraciadamente la situación actual sí ha supuesto el aplazamiento, hasta el mes de enero, de todo lo relacionado con la competición tanto interna, Trofeo Rector y Gran Premio UAL, como externa”.

Precisamente el responsable de esta parcela dentro del equipo de UAL Deportes, Manuel Calvo, ha anunciado a los interesados el hecho de que “la puesta en marcha de los grupos de entrenamiento para formar nuestras selecciones en deportes de equipo se ha aplazado”, textualmente. Calvo, contrastado experto en este tipo de competiciones externas, ha subrayado que “a día de hoy, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y el formato en el que se organizan estos eventos, está por decidir si se celebrarán los Campeonatos de Andalucía y de España Universitarios”, añadiendo al respecto que, por tal motivo, “no parece conveniente iniciar el programa sin tener la seguridad de que finalmente se vayan a disputar las competiciones”. Eso sí, ha querido dejar claro algo que alimenta la esperanza: “Desde la Unidad de Deportes de la Universidad de Almería vamos a estar atentos a cualquier cambio que se pueda producir y, si finalmente se convocan, pondremos en marcha el operativo, y será, por supuesto, con todas las medidas higiénico – sanitarias necesarias para garantizar la seguridad y salud de nuestros deportistas”. Como colofón ha invitado a mantenerse informados de las novedades y ha aconsejado a los deportistas interesados en participar en este programa que dejen relleno el formulario de inscripción online colgado en https://www2.ual.es/serviciodeportes/competiciones-externas-formulario.