La UAL abre camino en la formación de los estudiantes de Enfermería sobre la mejor atención en videoconsultas

Un nuevo trabajo de investigación surgido en el seno de la UAL ha alcanzado una alta repercusión mundial, gracias al valor añadido de su aplicación a la realidad del entorno, pero, además, en este caso, supone un espaldarazo al modo de afrontar la formación por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y es que los investigadores Diana Jiménez, María del Mar Torres, Fernando Jesús Plaza y Óscar Arrogante han firmado un artículo en el que se cuenta y analiza la implementación de una propuesta innovadora de adaptación de la simulación de alta fidelidad al contexto no presencial, destinada a los alumnos de Enfermería. De esta forma, las videoconsultas simuladas obtienen un alto nivel de satisfacción de los estudiantes y son consideradas una gran opción para el entrenamiento de simulación de alta fidelidad, pudiéndose extender a otros contextos.

En ese sentido, han recordado que “la pandemia ha provocado la necesidad de utilizar sistemas de telemedicina, aumentando el uso de las videoconsultas en la atención sanitaria, y es preciso formación en este aspecto”. Tan importante se ha considerado esta perspectiva que el artículo ha sido incluido en la literatura global sobre la enfermedad de coronavirus de la Organización Mundial de la Salud. Su título es ‘Simulated Nursing Video Consultations: An Innovative Proposal During Covid-19 Confinement’. Ha sido publicado en la revista internacional Clinical Simulation in Nursing, revisada por pares, que se publica en línea mensualmente y que se encuentra situada en el primer tercil del Journal Citation Reports (JCR). Además, es importante matizar que se trata de la revista oficial de la Asociación Internacional de Enfermería para la Simulación Clínica y el Aprendizaje (INACSL) y su misión de avanzar en la ciencia de la simulación sanitaria. El artículo tiene como identificador digital doi: 10.1016/j.ecns.2020.08.004, y su enlace directo es https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876139920300761.

Esta innovación abre un nuevo camino, considerándose un buen ejemplo de adaptación de la simulación clínica al formato virtual. Por otro lado, las videoconsultas son una modalidad de asistencia sanitaria en auge y es preciso formar antes de su uso. Por ello, la simulación clínica mediante videoconsultas puede ser un adecuado medio para capacitar a alumnos y profesionales sanitarios, fundamentalmente para la adaptación de las habilidades no técnicas y para la gestión adecuada de la tecnología en esos casos. A ello cabe sumar que este artículo ha tenido una gran aceptación en la comunidad científica, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, como han destacado sus autores: “Hemos recibido peticiones para formarse e implementar esta modalidad, y uno de los resultados es que, tras un apoyo por nuestra parte, este curso se ha implementado en el Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México”.

La doctora Diana Jiménez Rodríguez, profesora del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería, ha sido la docente/investigadora que ideó el proyecto. Como contextualización de su relación con la Simulación Clínica, es instructora en esta materia y actualmente la imparte en el Prácticum IV del Grado de Enfermería. Se ha encargado de impartir la docencia de la mayoría de los cursos formativos que se han organizado en la UAL en relación con la Simulación Clínica de Alta Fidelidad y además participa en las redes de expertos, ya que es la secretaria del grupo de trabajo de Enfermería de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (SESSEP). Debido a su experiencia previa, cuando la UAL implantó la Simulación Clínica de Alta Fidelidad en los prácticums clínicos fue la persona responsable de su desarrollo. De esta forma, es la coordinadora del Grupo de Innovación y Buenas Prácticas Docentes titulado ‘Simulación Clínica en Ciencias de la Salud’, cuya función fue el diseño e implementación de la simulación clínica en asignaturas del Grado de Enfermería.

Dicho grupo obtuvo resultados excepcionales, con amplia divulgación de resultados a través de los medios de comunicación, en los congresos científicos, publicaciones científicas de impacto, transferencia del conocimiento de la universidad a la Escuela y colaboración con otras instituciones universitarias, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a María del Mar Torres Navarro y el doctor Fernando Jesús Plaza del Pino, ambos son también profesores del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la UAL, e imparten igualmente Simulación Clínica en los prácticums de Enfermería, perteneciendo al mismo Grupo de Innovación y Buenas Prácticas Docentes bienio (2019/2020). Por último, en relación a los autores, el doctor Oscar Arrogante es coordinador de Simulación Clínica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija (Madrid). Además, tiene la consideración de instructor en Simulación Clínica y es experto en Gestión de Recursos de Crisis (CRM). Es miembro del Grupo de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente y colaborador del Grupo de Trabajo de Simulación de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva (SEEIUC).