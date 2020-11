La UAL impartirá de forma on-line las clases de Grado y Máster

En relación con la Orden de 8 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica, el rector de la Universidad de Almería ha dictado Resolución con fecha 9 de noviembre de 2020, asegurando que “con carácter general, se suspende la impartición de clases presenciales en Grupos Docentes, de Trabajo y Reducidos de los títulos de Grado y Máster, que serán sustituidas por clases on-line en el horario establecido o conforme al escenario B de la guía docente correspondiente. De igual forma, las clases de Títulos Propios, Formación Continua u otra formación que se imparta en la Universidad tendrá que realizarse en modo on-line”.

Excepcionalmente, los Grupos Docentes, de Trabajo y Reducidos de carácter experimental y de laboratorio u otras actividades de las asignaturas consideradas insustituibles y no prorrogables podrán impartirse de forma presencial a criterio del Centro responsable del título.

Por otro lado, las pruebas y actividades presenciales de evaluación continua programadas, de los Grupos Docentes, de Trabajo y Reducidos que pasen su docencia a on-line, podrán posponerse o realizarse según el escenario B recogido en las guías docentes. Las tutorías y la atención a los estudiantes se realizarán por medios telemáticos en el horario establecido.

Sí se mantiene la presencialidad en las asignaturas de Practicum o Prácticas Externas, las prácticas de campo y las prácticas clínicas en centros del Sistema Sanitario Público Andaluz, así como todas las prácticas externas extracurriculares, a menos que la entidad colaboradora considere adaptar dicha práctica a formatos no presenciales. También se celebrarán con carácter presencial, según el calendario previsto por los Centros, las pruebas de evaluación correspondientes a la convocatoria extraordinaria para finalización de estudios (noviembre). Asimismo, la defensa de trabajos fin de estudios se podrá realizar de forma presencial, salvo que el Centro determine que se haga online.

Para facilitar el paso a on-line de las clases que se imparten en aulas de informática, y siempre según los horarios ya establecidos, se podrá usar alguno de los sistemas que se ponen a su disposición: ARAI (Acceso Remoto a Aulas de Informática), AVLA (Aulas Virtuales de Libre Acceso), o el software licenciado por la UAL instalado en los propios dispositivos de casa de estudiantes y profesorado.

Con respecto a la actividad de la Biblioteca Universitaria ésta queda suspendida, a excepción del servicio de préstamo de libros que se hará mediante cita previa.

Al mismo tiempo, se mantienen con normalidad, los actos institucionales y académicos programados (lectura de Tesis Doctorales, concursos de acceso a cuerpos docentes, etc.), la actividad investigadora, y la atención al público mediante cita previa. También la presencialidad para as pruebas oficiales de acreditación lingüística programadas para este periodo.

Sobre las actividades de extensión universitaria como cursos y talleres, éstos se impartirán en modalidad on-line. No obstante, se aplazan los ensayos de las agrupaciones culturales estables pero sí se mantendrán las actividades culturales que no impliquen aglomeración de público y respetando las normas y los aforos establecidos por las autoridades sanitarias.

Por otro lado, con carácter general, las actividades de administración y servicios de la Universidad de Almería no se verán afectadas por la entrada en vigor de la orden. El personal de administración y servicios podrá trabajar en la modalidad no presencial hasta un máximo del 50 % de la jornada semanal, con la excepción de los puestos de trabajo unipersonales que no podrán hacer uso de esta modalidad de trabajo, siempre que la naturaleza de las funciones desarrolladas así lo permitan y se dispongan de los medios técnicos adecuados de acuerdo con las normas que se establecerán desde la Gerencia de la Universidad. El horario en el que se realizará el trabajo a distancia será el habitual y necesariamente deberá incluir la atención al público que tenga normalmente encomendada.

En este sentido, el rector ha agradecido “el esfuerzo humano y de recursos que está realizando la comunidad universitaria, tanto estudiantes, personal de administración y servicios, profesorado e investigadores para seguir impartiendo una docencia de calidad y prestando los servicios administrativos correspondientes. Desde aquí los animo a no decaer y poder superar las circunstancias adversas”.