"Vamos a construir un museo y una facutald para Económicas"

Carmelo Rodríguez Torreblanca es rector de la Universidad de Almería y Catedrático de Estadística e I. O. Consciente del vertiginoso curso académico que tiene por delante, tanto por las elecciones a claustro y las de rector que espera ganar, además de por la clausura de uno de los eventos más importantes que se han desarrollado desde el inicio de la institución académica en la provincia como es el 25 Aniversario, asegura que está "muy satisfecho" de la gestión que ha desarrollado junto a su equipo de gobierno en esta legislatura que concluirá el próximo día 2 de junio. Con muchos retos aún por delante, se atreve a asegurar que su proyecto, el que volverá a defender en las urnas en los próximos meses, es el "idóneo" para consolidar la buena salud de la que actualmente goza la UAL, tanto a nivel económico como institucional y de prestigio a nivel nacional e internacional".

- La Universidad de Almería está inmersa en la celebración de su 25 Aniversario. Ha transcurrido casi un año desde que se inició el programa de actividades diseñadas para la ocasión. ¿Qué ha supuesto como rector de la institución académica liderar esta celebración?

-Hay sido sin duda un año muy positivo. Me basta con mirar los datos objetivos. Me consta que han participado en los actos que se han organizado para la celebración del 25 Aniversario de la UAL hasta el momento más de 30.000 personas. Se ha logrado uno de los objetivos principales que era conectar con la sociedad. Y una prueba más será la propia inauguración del curso académico que el próximo día 6 de octubre se desarrollará por primera vez en el centro de la ciudad, en el Teatro Cervantes. El éxito redunda no solo ya en la visibilidad a nivel provincial que ha tenido el 25 Aniversario, sino a nivel internacional. De hecho, el mismo día 6 de octubre, todos los décimos de la Lotería Nacional llevarán el sello de la Universidad de Almería.

- ¿Cuáles han sido las actividades más representativas?

-Hay tres actividades más destacadas. A nivel de representación, el acto de la conmemoración de los 25 años de la institución académica, que de hecho lo hicimos coincidir justo con la fecha en la que el Parlamento de Andalucía proclamó la creación de la misma. Y a nivel más social, más entrañable, hay dos actos más llamativos que me gustaría destacar, el reconocimiento que se hizo a todo el personal docente y de administración y servicios que lleva 25 o más años trabajando en la UAL, así como el reconocimiento a los alumnos de honor dentro del programa de antiguos alumnos y amigos.

-¿Hacia donde camina ahora la UAL? ¿Cuál es el futuro que tiene en mente como rector?

-Los próximos 25 años no sabemos cómo será la Universidad de Almería. Pero lo que sí está claro es que debemos seguir trabajando para ser una universidad cada vez más internacional. Es casi una obligación, puesto que nos llevará a tener un mayor reconocimiento internacional y a posicionarnos con mejores resultados en los rankings de prestigio. Incrementar titulaciones pero no para aspirar a ser una universidad más grande más allá de los 18.000 estudiantes que es lo idóneo, porque creo que sobrepasar esta cifra llevaría a perder una de las virtudes más valoradas de la UAL, que es la de tener el contacto directo de los docentes con los alumnos, así como los servicios de integración, políticas sociales, búsqueda de empleo o promoción del emprendimiento...

-¿Qué le queda por hacer del programa con el que empezó a liderar esta institución hace cuatro años? ¿Ha cumplido todos sus objetivos y promesas? Analíceme sus cuatro años de rectorado.

-La verdad es que el programa que presenté hace cuatro años tiene un grado de cumplimiento del 80%. Aún queda un cuarto de mandato y evidentemente quedan cosas por hacer, como por ejemplo el compromiso que obtuve con el personal de administración y servicios que la UAL no puede hacer de forma individual. Hay puntos que no dependen directamente del rector, como por ejemplo esa presencia de la UAL en el centro de la ciudad para acercar la institución a la ciudadanía. Mi objetivo es seguir consolidando el buen ambiente de trabajo, que es lo que nos sitúa en los buenos índices de los rankings. La transparencia era también mi compromiso y se ha logrado. Lo primero que hice fue firmar un convenio con la Cámara de Cuentas para que nos auditara. Somos la única universidad que lo ha hecho, por cierto. Era un gran ejercicio de transparencia, algo necesario. Cuando acabe el mandato encargaré también una auditoría para que de cuenta de la buena situación económica de la Universidad de Almería. Y no solo a nivel económico. Para mí un ejercicio muy importante de transparencia es la publicación, a principio de curso, de todas las acciones que se van a desarrollar. Este año serán en torno a unas 300. La comunidad educativa tiene conocimiento de antemano y después se hace un informe del grado de ejecución de las mismas, justificando el por qué no se han hecho algunas y por qué se han incluido otras que no estaban al principio.

-Y en materia de infraestructuras. ¿Qué queda por hacer?

-Precisamente este curso que se inicia en breve será el curso de las infraestructuras. Tenemos previsto acometer unas reformas en todas las terrazas de edificios para prevenir goteras cuando llueve. Hemos hecho un plan ambicioso de cubiertas para que no haya problemas. También con la renovación de aires acondicionados y climatización. El mantenimiento es tan importante como la construcción de nuevos edificios. Pero también habrá inversiones para nuevos proyectos, como. Se van a levantar tres construcciones, la más importante, un nuevo edificio para la Facultad de Económicas, que quedó parado con la crisis económica y que irá ubicado en la Plaza de Rigoberta Menchú. Será una edificación departamental, con la última tecnología de sostenibilidad, que dará un desahogo muy importante para despachos de profesores. Además, se va a construir en el edificio de Ciencias de la Salud un espacio que albergará el decanato de la Facultad de Psicología que actualmente no tiene ubicación física. Esta obra, por problemas ajenos no se ha podido iniciar en el mes de agosto para cuando estaba proyectada, pero el inicio de los trabajos será en breve. Y por último, un pabellón-museo de Ciencias Naturales, donde el centro de investigación y colecciones podrá exponer el valioso material del que dispone para que pueda ser visitado por los estudiantes e incluso por los alumnos de secundaria y aprovechado por la sociedad almeriense en general. El inicio de las obras en estas tres nuevas construcciones será muy pronto. Y ya en función de que podamos usar los remanentes no afectados, que por cierto la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, indicó que apoyaría recientemente en la inauguración del curso académico en Cádiz, podremos emprender la construcción de otros edificios como por ejemplo un quinto aulario y un edificio de usos múltiples, muy necesarios también en el funcionamiento diario de la Universidad de Almería.

-¿Cómo está económicamente la institución?

-La economía de la Universidad de Almería está muy saneada. No tenemos deudas, podemos realizar inversiones, tenemos unos remanentes no afectados que se pueden utilizar y, todavía hay algo de deuda de la Junta de Andalucía. En estos últimos años tengo que decir que la Junta paga religiosamente las cantidades previstas. Y esto hace que en ningún momento haya tensiones y que las nóminas no corran absolutamente ningún peligro, y que además nos permita proyectar un futuro de crecimiento real.