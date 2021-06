31 becas para la colaboración de estudiantes en departamentos

El Consejo Social de la Universidad de Almería ha establecido los criterios de distribución de las 31 becas de colaboración en los departamentos que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha asignado a la UAL para la convocatoria del curso 2021-2022. Por tal motivo, el Consejo Social, en el último pleno, aprobó los criterios de reparto de las citadas ayudas entre los 14 departamentos universitarios, estableciéndose que sea lineal de dos becas por departamento y otra más para cada uno de los tres departamentos con mayor asignación presupuestaria, según su peso en excelencia de la investigación.

La presidenta del Consejo Social de la UAL, Mariola Hidalgo, afirma que “creemos en el conocimiento como motor para el desarrollo sostenible de Almería en el plano social, económico y cultural. Estas becas permitirán a los estudiantes tomar contacto con tareas de investigación especializada directamente vinculadas con los estudios que están cursando y, de esta manera, facilitarán su futura orientación profesional e investigadora”.

El Ministerio de Educación abrió la convocatoria el pasado 4 de junio y se podrán solicitar las 31 becas destinadas para la Universidad de Almería hasta el 30 de septiembre de 2021. La dotación total y única de la beca para cada uno de los beneficiarios será de 2.000 euros. La concesión de esta beca no conlleva la exención del pago por parte del beneficiario de los precios públicos por servicios académicos.

Podrán obtener la beca de colaboración los estudiantes universitarios de grado que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, acrediten que constan en su expediente académico los siguientes requisitos: no estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Máster oficial, y estar matriculado en el curso 2021-2022 en una enseñanza oficial de la totalidad de las asignaturas o créditos que le resten para finalizar sus estudios de grado y haber superado el 75 por ciento de la carga lectiva de su titulación.

Podrá obtenerse la condición de beneficiario de esta beca en un único curso académico y por una sola vez, siendo compatible únicamente con las becas de carácter general para el curso 2021-2022, convocadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para los estudiantes universitarios. No obstante, en los casos de premios u otras modalidades de ayuda que, no siendo para la misma finalidad, se otorguen exclusivamente en atención al excelente rendimiento académico, la compatibilidad deberá solicitarse por el estudiante o por la entidad convocante a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa. La colaboración prestada por el becario estará directamente vinculada con sus estudios y no supondrá, en ningún caso, la realización de tareas propias de un puesto de trabajo.

En caso de quedar vacantes por no existir suficientes solicitantes en algún Departamento, se asignará una beca adicional a cada departamento siguiendo el siguiente orden, hasta agotar las vacantes: Departamento de Psicología; Departamento de Química y Física; Departamento de Biología y Geología; Departamento de Derecho; Departamento de Matemáticas; Departamento de Ingeniería; Departamento de Educación; Departamento de Agronomía; Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina; Departamento de Filología; Departamento de Geografía, Historia y Humanidades; Departamento de Economía y Empresa; Departamento de Ingeniería Química; y Departamento de Informática.