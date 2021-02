El curso avanzado en nutrición en el deporte arranca el 8 de marzo

El curso avanzado de nutrición en el mundo del deporte ya tiene fecha. Será impartido entre los días 8 de marzo y 16 de mayo, los diez lunes que median en este periodo de tiempo (4 en marzo, 3 en abril y en mayo) y de 16:00 a 19:00 horas, bajo la modalidad presencial en el aula del Centro Deportivo de la UAL, aunque atendiendo a las restricciones sanitarias podría realizarse totalmente online.

El plazo de inscripción finalizará el próximo 3 de marzo (miércoles) con un mínimo de 4 plazas y un máximo de 15. La Unidad de Deportes se reserva el derecho de aplazar o suspender la realización del curso en caso de no cubrir las plazas mínimas necesarias.

La cuota es de 180 euros para el público en general y de 120 euros con la Tarjeta Deportiva Básica y 90 con la Tarjeta Deportiva Plus. El importe de la cuota de inscripción o parte fraccionada, no tendrá devolución una vez pagado, exceptuando que la organización cancele el curso por no haber un número suficiente de alumnos.

Cualquier personas interesada en esta matería puede inscribirse si es mayor de 16 años cumplido a la fecha del inicio del curso. Esta actividad está abierta tanto a la comunidad universitaria como a público general no relacionado con la Universidad de Almería. Son destinatarios potenciales de este curso los hraduados/licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, alumnado del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; diplomados en Educación Física/Graduados y estudiantes en Educación Primaria (mención en Educación Física); Titulados y estudiantes de TAFAD y entrenadores y preparadores físicos.

Adquirir conocimientos sobre los aspectos más específicos de la nutrición en la actividad física y aprender a elaborar recomendaciones adecuadas para las diferentes disciplinas deportivas son los objetivos que busca este curso. Su programación pasa por la nutrición en deporte de resistencia; deportes de fuerza; nutrición en la mujer deportista, en deportes colectivos y nutrición para la composición corporal (aumento de masa muscular y disminución de grasa) ;Talleres de recetas para deportistas, de antropometría 2 y de Suplementación Deportiva 2.

El curso constará de 40 horas, de las que 30 son de teoría y 10 de prácticas que se repartirán en una decena de sesiones. Los participantes que lo completen recibirán un certificado de asistencia que otorga la UAL.

La dirección del curso corre a cargo de José González y Rocío Sánchez Aguilar. El primero e diplomado en nutrición humando y dietética por la Universidad de Barcelona y post grado en farmacologia,nutrición y suplementacion en el deporte. Sánchez es diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Barcelona. Experta en fundamentos y perfeccionamiento en Nutrición Deportiva y en Coaching Nutricional. Educadora en Obesidad infantil.