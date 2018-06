"Como deportista universitario es el título mayor"

Salvador López será proclamado como "Mejor deportista UAL" por ser una de las piezas claves dentro de la Selección de Fúbol de la Universidad de Almería que ha firmado el doblete, al alzarse con los Campeonatos de Andalucía y de España durante este curso. "Salva" sucede en el libro de honor de este premio a Adrián Ginel Mañas, medalla de bronce en el Campeonato de España Universitario de Bádminton de 2017.

Este premio, a su juicio, supone "un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo realizados durante varios años, la culminación de un proceso de aprendizaje y formación tanto de valores personales como deportivos, para dar comienzo a otro mucho más apasionante y motivador".

A este defensa central no se le olvida el concepto 'equipo' del fútbol ."Como deportista universitario es la mención más importante que puedes obtener a título personal, pero que sin duda, pertenece también a todos y cada uno de los que han pasado y permanecen en mi camino, compañeros, cuerpo técnico, amigos, familiares…, esto también es fruto de su labor que, de forma directa o indirecta, ha hecho que pueda ser el deportista y la persona que a día de hoy soy".

Salva López ha pasado por la cantera de la UD Almería para posteriormente militar en algunos equipos de Tercera División de dentro y de fuera de Andalucía. Felizmente recaló en el equipo de la Universidad de Almería en la temporada 2015/16. "Llegué a un equipo donde desde el primer minuto me sentí como en casa, en mi propia familia, y sobre todo desde ese momento volví a disfrutar plenamente del fútbol tras vivir momentos duros, como una lesión de rodilla y la frustración posterior", recuerda con sentimiento.

Su futuro pasa por seguir disfrutando del deporte que ama, pero sin dejar atrás su máxima de la autoexigencia. "Que me impulse a ser mejor y no me frene en ningún momento, aprender cada día". Desvelado que su objetivo soñado es "que la Universidad de Almería gane el próximo Campeonato de Europa, que se celebrará en Madrid", comenta