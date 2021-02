El humus de lombriz mejora la productividad y calidad del pimiento

Por otro lado, según afirman los investigadores, uno de los datos más destacados del estudio es que, con la fertilización a base de humus de lombriz, el peso de los pimientos creció entre un 3% y un 13% frente a aquellas plantas en las que no se aplicó el vermicompost.

La UAL contempla la ejecución de 328 acciones de gobierno en 2021

El Informe de Gestión 2020 presentado recientemente al Claustro por el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, en su compromiso de transparencia, recoge un resumen del estado de las acciones planificadas para el año 2020 por el Consejo de Dirección. A lo largo del curso 2019/2020 se ejecutaron 214 acciones de las 349 propuestas a lo largo de este periodo de tiempo, lo que supone que se finalizaron más del 60 por ciento de estas.

El Consejo de Dirección planificó para el año 2020 un total de 283 acciones, dentro de las 14 grandes áreas de actuación que conforman el Programa de Gobierno. De ellas, 154 se terminaron, 89 se iniciaron pero no se terminaron, y un total de 40 no pudieron iniciarse debido, casi en su totalidad, a las restricciones por las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia y a la necesidad de desviar la mayor parte de los recursos del STIC a la adaptación online de la enseñanza y la gestión. También se realizaron 66 nuevas acciones que no estaban previstas, de las cuales 60 se finalizaron en 2020.

Por otro lado, el rector presentó las 328 acciones de gobierno previstas para 2021, de las cuales la mayor parte son para el área de Formación (43), Transformación Digital (39), Gobernanza (38), Extensión Universitaria (34), Deportes y Universidad Saludable (33), Responsabilidad Social y Sostenibilidad (24) y Estudiantes (23).

En las acciones que se recogen para 2021 se contempla, asimismo, el diseño del Plan Estratégico de la Universidad de Almería para los próximos cinco años (2021-2025). En este documento se establecerán las principales líneas estratégicas y objetivos para el desarrollo futuro de la universidad.

En el informe de gestión se recoge que en general, en 2019 se mantiene o mejora el posicionamiento de la UAL en los rankings nacionales e internacionales de prestigio en ámbitos de docencia, investigación, transferencia e inserción laboral de egresados. Cabe destacar la consolidación de la presencia de la UAL en el prestigioso ranking internacional Times Higher Education (THE), tras su inclusión en el año anterior y la consolidación entre las 30 primeras universidades españolas en el U-Ranking 2019, con una valoración superior a la media. Además, comparativamente en el ámbito andaluz, la Universidad de Almería ocupa la segunda posición, según el ranking CyD y el U-Ranking.