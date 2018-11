Una profesora de Almería gana el premio 'George Campbell'

Verónica Membrive Pérez, una profesora de la Universidad de Almería, ha sido galardonada con el Premio a la Investigación de El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA - ATECH de la Universidad de Málaga. Dicho galardón nace con la intención de fomentar la investigación sobre las relaciones entre España e Irlanda.

La ganadora del Premio George Campbell ha centrado su trabajo en la obra de los escritores irlandeses Irish Writers in Spain in the 1960s and 1970s: Pearse Hutchinson and Aidan Higgins. Su estudio se ha centrado en el análisis de las obras de estos dos escritores y la imagen que en ellas se desprende de España, país de acogida de ambos autores, distinta a la tradicionalmente proyectada por los autores británicos que han visitado España.

La comisión de evaluación destaca el carácter científico y la profundidad con la que se aborda un tema de gran interés, no solo para el estudio de las influencias recíprocas en la literatura, sino para el mayor entendimiento de las relaciones hispano-irlandesas y de la cultura de ambos países.

Verónica Membrive Pérez, es doctora por la Universidad de Almería y docente de inglés en esta misma universidad. Su campo de investigación se centra en la literatura irlandesa, con especial atención a las relaciones culturales entre España e Irlanda. La comisión que evalúa las peticiones está compuesta por Juan Antonio García, vicerrector de Política Institucional de la Universidad de Málaga y director de AMZET; Magdalena Martín Martínez, subdirectora de AMZET; José Antonio Sierra, asesor de Internacional de AMZET.