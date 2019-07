El Abdera Fenicia y la UD Almería, de la mano por la inclusión social

La inclusión social de las personas con diversidad funcional es trabajo de todos. Normalizar la presencia en los distintos ámbitos de la vida de aquellos que tienen capacidades diferentes corresponde a la labor del conjunto de la sociedad y, como quiera que aún quedan pasos por dar en materia de igualdad de oportunidades, se precisan de pequeños actos que allanen el camino para las generaciones venideras.

En esa tarea andan inmersas asociaciones y entidades que operan en distintos ámbitos y que se afanan por colocar en primera plana los derechos de las personas con discapacidad. Y entre ellos, emerge un humilde club de Adra, el Abdera Fenicia, compuesto íntegramente por deportistas con algún tipo de discapacidad intelectual y que desarrolla su labor en diversas disciplinas.

Atletismo, baloncesto o fútbol sala son algunos de los deportes que se practican día tras día en las instalaciones del club abderitano. Un club que el pasado 4 de julio organizó un torneo inclusivo de fútbol 7 en el que entraron en liza un equipo del Fenicia y dos de la Unión Deportiva Almería Genuine para disputar un triangular que, más que una competición, lo que buscaba es ser una jornada cargada de espíritu de integración.

José Crespo, concejal del Ayuntamiento de Adra: "Se está haciendo una gran apuesta por la inclusión social desde el Abdera Fenicia"

La organización de la actividad contó con el respaldo del Ayuntamiento de Adra. José Crespo, Concejal de Presidencia del consistorio, asegura que se planteó como un torneo de “todos para todos”, con el objetivo de que los participantes se relacionaran y socializaran entre sí. “Se está haciendo una gran apuesta desde el club”, afirma el responsable municipal.

En este sentido, José Aguilar, presidente del Abdera Fenicia argumenta que fue una jornada muy emocionante y califica de “espectacular” el trato recibido por parte de la UD Almería, cuya predisposición, dice, fue en todo momento absoluta. Lorena García, directora de organización del club indálico; Rocío Muñoz, coordinara de la sección de fútbol femenino; y Miguel Ángel Gutiérrez, entrenador del conjunto rojiblanci que conforman personas con discapacidad, acudieron en representación del club de la Vega de Acá y dieron buena cuenta de las capacidades de los jóvenes del equipo local, habiendo tentado incluso, revela el responsable del club del municipio del Poniente, a hasta tres jugadores para que se enrolen en las filas almeriensistas de cara a la temporada venidera.

José Aguilar, presidente del Abdera Fenicia: "Pedimos más apoyo por parte de las administraciones públicas"

Aguilar, no obstante, sostiene que con su desempeño desde la presidencia de la entidad abderitana no es suficiente y reclama un esfuerzo mayor por parte de las administraciones públicas, “que no recaiga todo el peso en las asociaciones”. De hecho, ha querido ir más allá, al proponer, entre otras medidas, que en las carreras populares que se celebran periódicamente en distintos municipios provinciales se cuente con una categoría destinada a personas con diversidad funcional. “En caso contrario no puede haber inclusión real”, apostilla.

Mientras tanto, y hasta que esa integración a la que alude José Aguilar se alcance, la labor de aquellos que conforman el Abdera Fenicia seguirá siendo indispensable para que el colectivo por el que pelean denodadamente no se vea excluido de una sociedad que, al fin, sea garante de una justicia e igualdad universales.