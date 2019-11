‘@buelos’ acerca a FICAL su mensaje de esperanza y emprendimiento

El Festival Internacional de Cine de Almería afrontaba este miércoles su cuarta jornada competitiva con una película dirigida a todos los públicos con un mensaje de esperanza muy universal: @buelos. Por la mañana, el director, Santiago Requejo, el actor, Carlos Iglesias y la actriz Eva Santolaria, participaron en un encuentro con los medios sobre esta película que, además, se proyectó el martes el Centro Penitenciario ‘El Acebuche’.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, invitó a los almerienses a disfrutar de esta película que se proyecta a las 18:00 horas y que, posteriormente, estará seguida de una de las grandes citas del Festival: la Gala del Audiovisual Almeriense, que cumple su tercera edición en el Teatro Cervantes.

Santiago Requejo desveló que la temática de la película no la ha vivido en primera persona, pero le ha pasado muy cerca: “No he sido expulsado del mercado laboral, ni tengo 55 años, pero lo he visto en mi familia y amigos. No se ha hablado de 1,5 millones de personas devastadas por la Crisis Económica y que no han podido reinsertarse en el mercado laboral. En esta película enseñamos todo lo que pueden aportar con su experiencia”.

Por otro lado, aseguraba que ha sido un “auténtico lujo” contar con un reparto tan experimentado: “Tenía claro que tenía que contar con grandes actores y tuve la suerte de que todo el casting dijo que sí y se comprometió. Soy novel, pero el equipo tiene una gran experiencia tras de sí. Trabajar con ellos ha sido una pasada y han sabido entender la película que quería hacer desde el primero hasta el último”, detalló.

Eva Santolaria aseguraba que “trabajar con este equipo de actores es un chute de energía e ilusión”. “Trabajar con actores con más experiencia que tu es un máster constante y facilita mucho las cosas”.

Carlos Iglesias destacaba que desde que leyó el guion quedó prendado por su solidez y ha destacado la facilidad de entendimiento con el director. “Yo hago películas como actor y director para tener facilidad de entendimiento. Santi es generoso en el trabajo, abierto a las opiniones de sus actores. Siempre le digo a mis actores que ellos tienen que ser más listos con su personaje que el propio director”.

Del mismo modo, destacaba que esta película tiene un mensaje universal sobre la importancia del emprendimiento, en lo laboral y en lo personal. Por último, Requejo destacaba que “Abuelos es una película cercana al espectador y la propuesta creativa e interesante que está calando entre el público”.

Tanto Requejo como Santolaria coincidieron en lo gratificante y enriquecedor que ha sido poder trasladar el mensaje de esta película a los internos de ‘El Acebuche’. “El objetivo de esta película era inspirar y si lo conseguimos le da todo el sentido. Ha sido una experiencia que nunca olvidaré”.