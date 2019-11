'Abuelos' emociona a los reclusos de El Acebuche

El centro penitenciario El Acebuche de Almería acogió la proyección Abuelos, de Santiago Requejo, que entra dentro de concurso en el certamen Opera Prima. A la cita no faltó el director del film y la actriz Eva Santolaria (Lola en el largometraje).

La actriz Eva Santolaria explicó que esta película manda un mensaje claro en el que “demuestra que todos estamos en el punto de partida” y que en un “momento determinado de tu vida tienes que volver a empezar”.

Antes de la proyección de la película, se procedió a una charla junto a los presos que acudieron a la proyección de Abuelos. “Tengo mucha curiosidad por qué reacción van a tener”, explicó Santolaria, quien apunta que en las exhibiciones de la grabación “de punta a punta de España” ya ha podido encontrarse con públicos muy diferentes que “se emocionan” tras su visionado.

La actriz indicó que los internos de El Acebuche están en una situación “complicada” y que Abuelos puede “ayudarles” porque “los coloca en la misma posición que a la sociedad en general. No hay distinción. Estás en el éxito y a los cinco minutos en el fracaso absoluto, te tienes que reinventar”. Así, consideró que de estos reclusos, como del resto de ciudadanos, depende esa reinvención y que películas como ésta “dan esa ilusión y motivación que, a lo mejor, ellos tienen un poco peor que el resto”.

La actriz manifestó que decidió rodar esta película porque el guion la “emocionó. Habla de muchas cosas y pone el foco en los abuelos. Yo me he criado con mis abuelas y abuelos y, en mi caso, los yayos han tenido un papel fundamental. No podía evitar sentirme totalmente identificada. Pocas veces se pone el foco en ellos. Mi personaje habla de la otra parte, de las personas que están apoyando a otra para que realice su sueño, a veces dejando los suyos aparte. En el mundo de los artistas, una profesión tan difícil, cuesta tanto tener una oportunidad, y otra, y otra, y otra, que para la persona que está a tu lado no es una maratón, es una carrera que no tiene fin”.

Por su parte, Santiago Requejo aseguró que, además de ser su primer largometraje -seleccionado por ello para la sección Ópera Prima de Fical-, es también la “primera oportunidad para presentarlo a un público tan especial. Estoy ilusionado. Abuelos es una película muy sencilla que viene a contar que, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, que siempre hay una salida. Que intenta transmitir esperanza e ilusión, que la edad no depende de los años biológicos, sino de los sueños y proyectos que lleves a cabo. El director aseguró que los internos de esta cárcel llena de “proyectos e ilusiones, se pueden ver reflejados en la película”.