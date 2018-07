Desde que te has ido, nada ha sido fácil Francisco Muñoz. Has dejado un vacío imposible de llenar, y lo sabes. Fuiste un gran hombre, Paco, al que tuve la suerte de llamar Padre. Ese fue uno de los regalos más grandes de mi vida, y aunque ahora ya no estés, ese hecho lo llevo siempre en mi corazón. ¡Te amo, Papá! Dar las gracias al pueblo de Vera y a la Mayordomía de San Antón. Miles de besos donde quiera que estés." Seguro que estás en el Cielo.