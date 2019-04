Poncio Pilatos, la nueva imagen de Misterio de la Humildad y la Esperanza.

Es el primer Poncio Pilatos que esculpe y se ha convertido en una experiencia diferente. El imaginero sevillano Darío Fernández ha vuelto a trabajar con la Hermandad de la Humildad y la Esperanza, tras haber tallado anteriormente a sus titulares.

Esta imagen de misterio saldrá en procesión, acompañando al Santísimo Cristo de la Humildad el Domingo de Ramos. “Fue un trabajo muy bonito porque fue el primero que he hecho. Es una figura secundaria que me ha dado mucho juego al no representar la divinidad y poder representar la soberbia y el orgullo.

A la hora de representar a Poncio Pilatos, el imaginero lo tenía claro: “Lo he vulgarizado. Cuando se llega al poder político hay un momento que todos se suelen acomodar”.

La imagen está vestida por el bordador sevillano José Antonio Grande de León. “Se están rodeando de gente muy profesional. Luce una corona de laurel y un sello tallado en oro fino, que ha sido realizado por el Taller Artesanía del Dorado Hermanos González”. Fernández conoce a la Hermandad desde sus inicios: “Tienen una ilusión muy grande. Están trabajando en el proyecto del Misterio poquito a poco. Es muy gratificante verlos crecer. He ido a las dos bendiciones de sus imágenes titulares que también se las hice yo”.