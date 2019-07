Adriana Jiménez, la promesa almeriense a las puertas de la academia de Operación Triunfo

Almería es tierra de talento. Muchos han sido los artistas que han sido exportados desde la provincia como David Bisbal o el icónico Manolo Escobar. Y es que nuestra tierra sigue cosechando cantantes de nivel como es el caso de Adriana Jiménez. Nacida en Ávila y almeriense de adopción está luchando contra viento y marea para postularse como una de las concursantes de la próxima edición del talent-show Operación Triunfo 2020.

De momento Ana (bajo el nombre artístico de Adriana Jiménez) ha sido seleccionada como una de las 200 mejores por el casting online. Esta fase constaba de enviar un vídeo cantando una de las canciones interpretadas en la academia.

Nacida en Ávila, aunque desde que es una niña, ha pasado su vida en Almería. Sus influencias vienen de la época de Marisol, Miguel Bosé y Rocío Durcal, aunque siente admiración por la italiana Laura Pausini. Ana ha estado desde pequeña vinculada con la música. Ha participado en varios coros y ha cantado en varios festivales, aunque nunca eligió la música como opción laboral. Sus padres le aconsejaron que escogiera otra opción, viendo esta como algo demasiado arriesgado. A día de hoy, Ana ha cursado el grado de Derecho y está opositando para justicia, pero su sueño es de dedicarse a cantar. De hecho, la música la ayudado a superar momentos difíciles como el cáncer por el que pasó su padre. Gracias a la música, consiguió ver la vida desde otra perspectiva.

Su primer intento en los castings ocurrió en el año 2003, cuando Ana se presentó y estuvo apunto de entrar a la academia de triunfitos. Sin embargo, rechazó las últimas audiciones por petición de su expareja. La almeriense se quedaría con 'la miel en los labios' con esta última edición del concurso 'La Voz', donde también se quedó en la recta final de los castings.

Ana vió una nueva oportunidad en el 'OTFest', la nueva vía online que ha abierto la posibilidad de entrar en la academia a nuevos concursantes. En esta nueva fase, donde los aspirantes deben de grabarse a ellos mismos interpretando una canción interpretada en el concurso, han participado 3.000 aspirantes donde la almeriense ha sido seleccionada.

La almeriense tiene esperanzas de que a 'la tercera sea la vencida'. Ana afirma que la experiencia le serviría para poder aprender de la mano de grandes profesores e increíbles profesionales.

Adriana Jiménez ha subrayado que no tiene miedo. “Si no entrase seguiría luchando y haciendo lo que me más gusta y apasiona: cantar" afirma la artista. Ana lleva a su tierra por bandera. Ella dice que, aunque en la academia hay una gran variedad geográfica respecto a la procedencia de los aspirantes, sería un orgullo llevar a Almería a la academia: “No hay que olvidar que en almeria hay mucho arte”.

Sin duda, Jiménez lo que más destaca de sí misma es su emocionalidad en el escenario. Se considera transparente y “con los sentimientos a flor de piel”, algo que la diferencia de base del resto de concursantes.

Sus estilos se mueven entre la música española, el pop internacional y la música negra. Le encantaría interpretar temas de Alicia Keys, Madonna, Amy Winehouse o Arianna Grande. Aunque se atrevería con todo: “no tengo miedo puede ser que hasta me guste mas de lo que me pensaba”.

Operación Triunfo ha sido el sistema de preselección que ha elegido al representante de España en el Festival de Eurovisión. Adriana estaría dispuesta a intentarlo con un tema propio para traer el festival a nuestro país el próximo año.

De momento, la próxima audición para ella será el día 10 de noviembre, fecha que coincide con la de su cumpleaños. Adriana se está preparando a fondo para ejecutar las audiciones lo mejor posible, para que el día de su cumpleaños lo celebre con más motivo.