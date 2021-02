La consejera de Agricultura reivindica la fortaleza de Almería para la recuperación económica de Andalucía

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha participado hoy en el acto institucional de entrega de las Banderas de Andalucía en Almería con motivo de la celebración del Día de Andalucía, junto a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y la delegada del Gobierno en la provincia, Maribel Sánchez Torregrosa.Crespo ha reivindicado la fortaleza de Almería para contribuir a la recuperación económica de Andalucía tras la pandemia, como demuestra, por ejemplo, su liderazgo en las exportaciones agroalimentarias de la región. Al respecto, la consejera ha destacado de que en 2020 la Comunidad Autónoma andaluza comercializó en mercados internacionales alimentos y bebidas por valor de 11.335 millones de euros, unas ventas en las que Almería “tiene mucho que decir” con transacciones valoradas en 3.255 millones de euros y que han supuesto un incremento del 3% en relación a 2019.En su discurso, la responsable del ramo ha apuntado que el agroalimentario es “uno de los sectores que han conseguido seguir hacia adelante contra viento y marea a pesar de las dificultades” y ha resaltado que la provincia almeriense, en concreto, es “una tierra forjada por el sudor de hombres y mujeres que cultivaron sus tierras áridas y la han convertido en la huerta de Europa”.En cuanto a retos de futuro, Carmen Crespo se ha referido, entre otros proyectos, al puerto-ciudad, al AVE, al Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Andaluza Cita 4.0 o a la autovía del Almanzora. “Tenemos que invertir en los parques y en nuestra joya del Cabo de Gata”, ha afirmado la responsable de Desarrollo Sostenible, que ha comentado también la importancia de restaurar las zonas afectadas por incendios forestales declarados durante la pandemia.Asimismo, Crespo ha hecho especial hincapié en la necesidad de “proveer de agua a una tierra seca, afectada de forma especial por el cambio climático”, razón por la que el Gobierno andaluz está trabajando en proyectos de aguas regeneradas que sirvan para ofrecer “una fuente hídrica adicional” que proporcione “posibilidades en el futuro”. “Cerrar el ciclo del agua es muy importante”, ha recalcado, antes de reconocer la ayuda que prestan los ayuntamientos con el fin de alcanzar un “objetivo común”.

Apoyo a los sectores productivos

Durante su intervención, Carmen Crespo ha lamentando que “en estos momentos de Covid”, se estén poniendo “trabas” a los profesionales del sector agroalimentario y pesquero, en lugar de ofrecerles oportunidades y “certidumbre por parte de las instituciones”. “Somos profundamente europeístas y lo seguiremos siendo”, ha afirmado la consejera, quien ha reclamado a la Unión Europea “que sea más sensible a las dificultades que tenemos”, porque no es posible “hacer más con menos” y estos sectores necesitan del máximo apoyo porque “son colchón de la crisis” para miles de familias andaluzas.En esta línea, Crespo ha explicado que desde la Junta de Andalucía se está solicitando un “apoyo especial para nuestra tierra” en el contexto de la nueva Política Agrícola Común (PAC), así como para el sector del arrastre de Almería, ante las numerosas dificultades que debe enfrentar. “Para nosotros la pesca es fundamental porque diversifica las zonas costeras y da oportunidades de empleo a numerosas familias”, ha explicado la consejera, que ha apuntado también que Bruselas debería tener en consideración “la sostenibilidad social que ofrece el sector del arrastre en toda la costa de España, no sólo en Andalucía y Almería”.A modo de conclusión, Carmen Crespo ha aseverado que las administraciones deben estar “al lado de los que peor lo están pasando en este momento, que son muchos”, y “servir de apoyo económico y financiero”, para que puedan enfrentar el presente y futuro con mayor certidumbre.

La presidenta del Parlamento, presente

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha ahondado en el compromiso y esfuerzo de los almerienses para “construir un futuro para todos”, afirmando que “queremos seguir construyendo para mejorar Andalucía”. Bosquet se ha dirigido a los galardonados en el acto de hoy, reconociendo el valor por el que reciben las banderas de Andalucía “en estos momentos tan duros” en los que “es importante tener buenos referentes”. “La única forma de superar esta crisis es estando juntos”, ha enfatizado.Asimismo, la presidenta del Parlamento ha recordado que “hace cuatro décadas, aquellos andaluces pioneros forjaron nuestra comunidad sobre un ideal que es nuestra guía, nuestro marco de convivencia” y ha concluido advirtiendo que el mejor patrimonio de los andaluces es “una sociedad democrática en libertad e igualdad”. “Ahora nos toca ser pioneros para reconstruir Andalucía tras estos años tan complicados”, ha subrayado.La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por su parte, ha destacado que “la conmemoración del Día de Andalucía es un tributo a todos los galardonados, a vuestro compromiso con lo que hacéis, que sea de la índole que sea, contribuye sin duda a mejorar la vida de todos”. Además, Maribel Sánchez Torregrosa ha puesto en valor “el ímpetu de la provincia de Almería, algo que ha permanecido en el tiempo porque, si hay algo que ha quedado patente, es el tesón y el coraje del pueblo almeriense, de crear oportunidades donde otros solo veían una tierra estéril”.

Banderas de Andalucía en Almería

En el acto institucional celebrado hoy en Almería se han galardonado a once personas e instituciones por su compromiso con el futuro de la provincia y Andalucía. Entre los premiados, se encuentra el Instituto de Estudios Almerienses, que ha recibido la Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras. El objetivo de esta entidad, que ha celebrado en 2020 su 40 aniversario, es propiciar el estudio, la investigación y divulgación de las peculiaridades de la provincia almeriense en todos los ámbitos del conocimiento.Por su parte, al Teatro Cervantes, que cumple su centenario, se le ha concedido la Bandera de Andalucía de las Artes por ser el epicentro de la cultura almeriense.La Bandera de Andalucía del Deporte se ha entregado a Iván Fernández Ruiz, ejemplo de constancia y superación que se ha proclamado campeón de España en la disciplina de pelota de Gimnasia Rítmica 2020 y subcampeón de Andalucía 2020.MAAVi Foundation ha sido reconocida con la Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia por inculcar valores como el respeto y la responsabilidad a los más jóvenes a través del fútbol.Además, el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería ha recibido la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa en reconocimiento a su trabajo, que se ha multiplicado durante la pandemia por las situaciones excepcionales que están viviendo las empresas y trabajadores.Asimismo, también se ha reconocido el labor sin descanso y en primera línea de lucha contra el Covid-19 del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, del Distrito de Atención Primaria de Almería y del Distrito de Atención Primaria de Poniente, a los que se ha concedido la Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud. Agrícola Navarro de Haro SL ha sido galardonada con la Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia por considerarse un referente en el mercado nacional e internacional en la producción y comercialización al por mayor de una gran variedad de frutas y hortalizas.Y el proyecto Ecomares, como apuesta por un modelo de economía circular, ha sido merecedor de la Bandera al Mérito Medioambiental para reconocer así al sector pesquero la recogida de los residuos que genera con su actividad y la contribución de los profesionales del mar a la sostenibilidad de la pesca.A título póstumo, este año se ha concedido también un reconocimiento a Diego García Molina, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) y que, hasta su reciente fallecimiento, ha defendido el sector de la hostelería almeriense.Diego García ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía Bandera de Andalucía en reconocimiento a su especial trayectoria, galardón que comparte con José María Rossell Recasens, del Grupo Hoteles Playa, S.A. - Senator Hotels & Resorts y Senator Hotels & Resort. En el caso de José María Rossell, el premio destaca su acción social, ya que en 2020 cedió u hotel en El Toyo para acoger a 70 familias de inmigrantes y las instalaciones de Diverhotel Odyssey Aguadulce para convertirlo en un Centro de Gestión Compartida para el aislamiento y tratamiento de los casos positivos de Covid-19 en personas inmigrantes.Por último, Jesús Peregrín Mula ha recibido, a sus 94 años, la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos. Este premio es un reconocimiento a los más de 300 proyectos de cooperación desarrollados en 50 países de los que se han beneficiado millones de personas de los zonas más empobrecidas. Entre otras iniciativas actuales, destaca la construcción del Colegio Padre Zegri Ciudad de Almería en Angola para 3.000 niños.