Alba Gádor, concursante de Maestros de la Costura

Es la segunda edición de Maestros de la Costura de La 1 de TVE y por segunda vez consecutiva el talent show de diseño de moda cuenta con presencia almeriense. Pero en esta ocasión la permanencia ha durado poco tiempo, un programa. La almeriense, afincada en Berlín, Alba Gádor, entró con muchas ganas al programa de televisión, pero los nervios y un mareo supusieron que no pudiera cumplir el objetivo de seguir una semana más.

La joven, de 29 años, lo tuvo complicado en el primer reto porque en los momentos finales sufrió un mareo. La presentadora Raquel Sánchez Silva se acercó a la joven preocupada para saber si se encontraba en condiciones óptimas para continuar.

Una mala decisión en la elección de la prenda a confeccionar convirtieron a la almeriese en la expulsada de la noche. “Sé que no encajo, por mucho que la gente me diga qué creativa eres, al final me han echado del programa a la primera”, explicaba entre lágrimas.

La presentadora la consolaba recordándole los pasos que ha dado en la vida: “Te has enfrentado a cosas muchísimo más duras. Te has ido a otro país a buscarte la vida, a hacer tu ropa, a venderla”.

Alba Gádor al final se mostró optimista sobre su futuro profesional: “Voy a seguir para adelante. Voy a seguir con mi marca y buscarme una tienda. Espero que haya gente así de loquilla como yo que se ponga mis cosas”.

El año pasado, el almeriense Antonio Segura fue uno de los participantes de la primera edición de este programa y logró llegar a la final. Desde la primera emisión fue uno de los favoritos para alzarse con la vistoria de Maestros de la Costura.