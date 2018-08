Albert Bonilla, un pequeño campeón matemático

Albert Bonilla tiene 10 años, es alumno del CEIP Tierno Galván de El Ejido. Se considera un buen estudiante y un gran aficionado de las matemáticas y el ajedrez. El pasado domingo 22 de julio consiguió una hazaña que no olvidará, proclamarse quinto en su categoría en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental, organizado por ALOHA Mental Arithmetic, en Moscú (Rusia). "Llevo utilizando este programa sólo cuatro meses, desde febrero hasta mayo. He aprendido mucho en muy poco tiempo. Hacen que las matemáticas me gusten aún más", relata.

Los entrenamientos que llevan a cabo los niños que se inscriben en el programa son divertidas sesiones diseñadas para conseguir que los menores potencien capacidades como la concentración, la memoria fotográfica, la destreza para realizar cálculos increíbles... Todo esto se realiza a través de matemáticas divertidas, retos mentales y juegos de inteligencia.

Albert cuenta que "había niños que llevaban mucho más tiempo que yo en ALOHA y en el campeonato no consiguieron nada. Fue una pena...". Tuvo que competir contra más de 600 alumnos de 5 a 13 años, de 16 países de todo el mundo (India, Portugal, Irlanda, China, Alemania, Rusia, Panamá, Ecuador, Croacia, Malasia, Uzbekistan, Filipinas…). Todos los alumnos compartían un objetivo común: superar con el menor número de errores 70 cálculos matemáticos en tan sólo 5 minutos. Albert Bonilla ha conseguido este quinto puesto con mucha ilusión y esfuerzo.

El pequeño almeriense cuenta ilusionado que "me invitaron al torneo en Rusia y me apunté porque mi madre nació allí y por eso podía desplazarme. Cuando terminé la competición me sentí muy feliz y contento por cumplir mis objetivos y metas". Albert dedica su victoria a todos los almerienses, a su colegio y a su pueblo. "Todos mis amigos y familiares me han felicitado por conseguir el trofeo", afirma.

Andalucía ha sido la comunidad autónoma con mayor representación en el mundial de cálculo 2018 con un total de 7 alumnos: tres niños de Granada, dos de Jaén, un malagueño y un almeriense. Además de este merecido quinto puesto del almeriense Albert Bonilla llegaron más premios a Andalucía del Mundial de Cálculo Mental. Dos hermanos granadinos Daniel Cortés (6 años) y Alejandro Cortés (10 años) ganaron un segundo y un tercero premio. Álvaro Jesús Toro (10 años) también de Granada, se alzó con un quinto premio. También llegan un tercer puesto de la mano del jienense Álvaro de la Torre (6 años) y un 4º puesto del malagueño Asier Ortega (9 años). Ignacio de la Torre, de Jaén, de 5 añitos y alumno de Guadalimar se quedó a las puertas de una mención de Honor. Así que este 2018 seis premios con nombre y apellidos andaluces ya están viajando de camino a sus respectivas ciudades.

"El campeonato ha durado sólo un día pero yo me quedaré en Rusia con mi madre algunos más. Había muchísimos niños de todas partes del mundo, no entendía sus idiomas pero algunos ya son mis amigos. Ha sido un viaje inolvidable y divertido. Combinar las matemáticas y el conocer gente está genial. Recomendaría esta experiencia a todos los almerienses", recalca Albert.

El paso de España por el Mundial de Cálculo Mental 2018 en Rusia es algo que se recordará siempre. Se ha convertido en la edición con mayor participación española con 30 alumnos de diferentes provincias. España ha conseguido, dos primeros premios, tres platas, seis bronces y varias menciones de honor. Este palmarés de premios convierte a España en uno de los países con más títulos de esta edición del Mundial de Cálculo Mental 2018.

ALOHA Mental Arithmetic, un programa educativo dirigido a niños de 5 a 13 años, que se imparte en todo el mundo y que entrena capacidades intelectuales tan importantes como la habilidad de cálculo pero también la atención, la concentración, la memoria fotográfica, la creatividad, la orientación especial…

ALOHA Mental Arithmetic es el único programa educativo que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Pedagogía (2016). Tanto la metodología como el material didáctico utilizado han recibido el reconocimiento de calidad de esta institución.