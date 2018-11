Almería en el Encuentro de Coros del Colegio de Abogados

Durante los pasados días 26, 27 y 28 de Octubre se celebróen Zaragoza el XVIII encuentro de Coros de Colegios de Abogados de España, al que asistió, como en años anteriores, el Coro del Colegio de Abogados de Almería.

El Colegio de Abogados de Almería, como institución, está implicado en el mundo cultural de la ciudad y como prueba de su compromiso con la expresión musical, cuenta con un Coro que, aparte de intervenir en los actos solemnes que periódicamente celebra el Colegio, y otros eventos extracolegiales, viene participando, desde hace años, en los encuentros que anualmente celebran los Coros de los Colegios de Abogados de España. Este año 2018 correspondió organizar el encuentro al Colegio de Abogados de Zaragoza, donde se dieron cita los Coros de los Colegios de Valencia, Madrid, Málaga, Granada, Vigo, Baleares, Barcelona, Córdoba Vizcaya, Almería y Zaragoza como ciudad anfritiona.

Los actos se iniciaron el viernes 26 con una recepción a los integrantes, donde se dió la bienvenida a los coralistas y acompañantes.

El sábado 27, tras los ensayos individuales durante la mañana, a las 19:00 horas se ofreció el concierto del XVIII encuentro en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, que se inició con el Coro de Esclavos del Nabucco de Giuseppe Verdi cantado conjuntamente por todos los coros, seguido de las actuaciones particulares de cada coro. A continuación se interpretaron tres cantos comunes, que finalizaron con la jota, copla final de La Dolores, de Tomás Bretón, en honor a la ciudad de acogida. El coro del Colegio de Abogados de Almería, en su actuación en el concierto del sábado en el Auditorio, interpretó las obras To the Mothersin Brazil, Salmo 150 y Swilo yini Makhanana, dirigido con su habitual acierto por su directora Nieves Zurita García. La actuación fue muy aplaudida.