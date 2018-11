FICAL se vive en el centro penitenciario con Obra Social La Caixa y ‘Campeones’

Por segundo año consecutivo, FICAL ha vuelto a desarrollar hoy una de las actividades que ejemplifican que es mucho más que un certamen internacional de cine, trascendiendo lo puramente cinematográfico, gracias a la colaboración de la Obra Social La Caixa, para llegar a otras realidades. Así, el centro penitenciario ‘El Acebuche’ ha recibido hoy la proyección de la película española seleccionada para competir por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, Campeones. Además, contando con la visita de uno de sus guionistas, David Marqués, y uno de sus protagonistas, Jesús Vidal.

El actor ha explicado que “para mí Campeones ha supuesto el salto al cine desde el teatro, con un aprendizaje tanto actoral como vital de primer orden. Fue una experiencia maravillosa, soy un actor ciego que interpreta a un personaje con una discapacidad intelectual que yo no tengo, he aprendido mucho de las personas que sí la tienen, de mis compañeros de equipo y a partir de ahí he crecido mucho como actor y como persona”. Sobre la posibilidad de ser nominado final a los Oscar, Vidal señala que “espero las cosas como vienen, hace ilusión ser la película española preseleccionada y lo que tenga que llegar llegará, en cualquier caso el mensaje de la película ya está dado”.

Expectativas

En la misma línea, el guionista, David Marqués, considera que “ninguna película, cuando empiezas un proyecto, piensas que puede llegar a algo tan alto. De hecho, la gran mayoría no alcanza lo que hemos logrado ya con Campeones. Era un tema complicado de tratar y la idea era hacer una película divertida y bonita y se ve que nos hemos pasado”, ha bromeado.

Desde Obra Social La Caixa, que han estado representados por la gestora de Obra Social en la provincia, Patricia Maldonado, y por el director de la oficina de la Avenida del Mediterráneo, han mostrado una año más su satisfacción por colaborar. “La Obra Social se sitúa en primer lugar en España, segunda de Europa y tercera del mundo. Hemos destinado más de 520 millones de euros de nuestro beneficio para revertirlo en la sociedad, ya sea en temas sociales, culturales, investigación… Para nosotros es un placer colaborar con FICAL”.

Por su parte, el director del centro penitenciario, Miguel Ángel de la Cruz, ha asegurado que “para nosotros es un placer que el Festival Internacional de Cine de Almería nos haga formar parte del circuito y hoy es un día especial por el tipo de película que es. Los recursos del centro penitenciario no podían quedarse al margen de este importante acontecimiento”.

Así, cerca de 300 reclusos del centro han visto las andanzas de Marco, un entrenador profesional de baloncesto que, en medio de una crisis personal, se encuentra un día haciéndose cargo de un equipo compuesto con personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida, ya que Campeones, además de ser una comedia de tremendo éxito, es todo un ejemplo de superación y de lucha contra los prejuicios.