Almería Centro abierto mañana y tarde durante la 'no Feria'

Más o menos, eran las siete de la tarde de un lunes de agosto. Pero no uno cualquiera, y es que el 24 de este mes, si la pandemia lo hubiese permitido, los almerienses estarían de feria. Pero debido a la suspensión del evento, muchos comercios del centro de la ciudad seguirán con su horario habitual, y por primera vez, abrirán por las tardes durante la semana de la Feria, o en este caso más bien, de la “no Feria”.

La primera parada fue la zapatería Plaza Suizos, ubicada en el Paseo de Almería. Puertas abiertas y clientes en el interior del negocio, donde también se encontraba José María Plaza, gerente de la zapatería. Él mismo aseguró que principalmente abrirán por las tardes porque este año no hay Feria. Aunque añadió que también habría un segundo motivo, y es que después de meses confinados y sin poder vender, hay que “recuperar el tiempo perdido”. Y a pesar de no ser como un día normal, ya que muchos clientes se sorprenden de ver la tienda funcionando por la tarde, en principio, siguen con la idea de permanecer abiertos. Pues según palabras del gerente, “hoy no ha estado mal”, aunque nada que ver con la época de feria de otros años, con mucha más gente paseando por las calles y cuando solo abrían el negocio por las mañanas. Además, destacó un aliciente para ir a comprar al Centro, y recordó que algunos comercios de la zona, entre ellos el suyo, ofrecen un cupón con una hora de parking gratuito, en la calle Real o en Obispo Orberá, al comprar en el establecimiento.

Justo enfrente de la zapatería se encuentra J. González, otro comercio que permanecerá abierto por las tardes y que cuenta con tres tiendas de ropa en ese mismo radio. Al igual que Plaza Suizos, y según explicó su regente, Juan Elías González, seguirán atendiendo en horario habitual de lunes a viernes. A excepción del sábado 29 de agosto, que cerrarán debido a que es fiesta local. Asimismo, González confesó que la pandemia está afectando a su negocio, y no solo por el hecho de haber permanecido cerrados durante el estado de alarma, sino también por la suspensión de eventos, ya que “las prendas de fiesta no se están vendiendo”. Y tanto es así, que incluso algunos clientes han cancelado pedidos a última hora. Prendas que ya estaban vendidas, finalmente no las quieren si no hay celebraciones a las que asistir. Y eso supone un problema para la tienda, aseguró Juan Elías González.

Y siguiendo el recorrido, entre las calles contiguas al Paseo de Almería, se encuentra el negocio de Paco Cervantes, una zapatería de toda la vida que posee el nombre de su propietario. Este declaró que sigue su jornada de apertura habitual, ya que “si no se celebra la Feria, no hay por que establecer un horario especial”. Aunque aseveró que van menos clientes que antes, y sobre todo por las tardes, casi no se ve gente. Aun así, en general, “este año está siendo más flojo que el pasado”, y a su parecer, se debe a la falta de turistas. Asimismo, anima a los ciudadanos a comprar en las tiendas del centro, ya que ofrecen un trato familiar y personalizado a los clientes.

Por último, la parada final fue en Top Queens, una franquicia de moda femenina. En el interior de la tienda se encontraban dos mujeres, una de ellas, la dueña del comercio, María Ángeles Mellado. Esta explicó, que ahora mismo, permanecer abiertos por las tardes está funcionando más bien poco, pero es el primer día de la “no Feria”, así que esperan que mejore. De todos modos, en lo que a ventas se refiere “las tardes no suelen ser buenas, y menos en agosto”. Además, ambas declaran que ir al centro a comprar es mucho más seguro, ya que se trata de un espacio abierto. Por no hablar de la amplia oferta de tiendas y actividades que existen en la zona.

En definitiva, después de un largo paseo y un exhaustivo análisis por el centro de la ciudad, se puede llegar a la conclusión de que la mayoría de establecimientos de la zona abrirán por las tardes. Y es que si no hay Feria, las tiendas seguirán su horario habitual. Al menos, según han calculado desde la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto de Almería, alrededor del 75% de negocios de la zona seguirán atendiendo a sus clientes por las tardes. Así que si tienen algo que comprar, sepan que el centro de la ciudad no está de Feria.