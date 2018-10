'Almería 2019 Has No Limits' celebra la Capitalidad Española de la Gastronomía

Todo éxito merece ser celebrado. Se acerca a 2019 y con él llegará la Capitalidad Gastronómica que la ciudad de Almería se ha ganado como resultado a un esfuerzo realizado durante casi un año por todos los almerienses. Las buenas noticias merecen ser festejadas y mañana la Plaza Vieja acogerá una fiesta abierta que se ha denominado 'Almería 2019 Has No Limits' y que tendrá lugar a partir de las nueve de la noche con un concierto del grupo Music Has No Limits.

Almería ya es Capital Española de la Gastronomía 2019. Ha sido un año intenso, de mucho trabajo, un esfuerzo colectivo por hacer un proyecto serio y solvente, que ilusione no solo a la capital, sino a toda la provincia. Y hemos superado el reto con creces. La proyección de nuestra gastronomía, de nuestro turismo y la marca Almería en general ha sido tan grande a nivel nacional e internacional que prácticamente ya nos sentíamos ganadores incluso antes de que se pronunciara el Jurado.

Y como se trata de "un momento histórico", como lo ha definido el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, merece la pena celebrarlo, para lo que "queremos emplazar a todos los almerienses, de la ciudad y de toda la provincia, a que nos acompañen el viernes, 26 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en una noche en la que no faltarán los 'Sabores Almería'. Desde las 19:00, diez empresas englobadas en la citada marca de la Diputación Provincial van a ofrecer sus productos a los miles de almerienses que van a celebrar la designación de Almería como Capital Española de la Gastronomía.