El espíritu de la Navidad despierta multitudinariamente en Almería.

Una ruta por el alumbrado navideño. Los almerienses recorrieron Puerta de Purchena, la plaza de la Catedral y la plaza de las Velas para vivir con intensidad el inicio de las fiestas. Y fue una ruta porque fueron muchos los que no dudaron de ir de un sitio a otro para apreciar cada espacio de luz que han organizado para este año. El espíritu navideño se vivió con más intensidad que nunca y se reflejó en las miles de personas que se encontraron en el primer punto de la iluminación especial.

Antes de comenzar con las luces y el fuego en Puerta Purchena se pudo escuchar la interpretación del tema This is me, de la película El Gran Showman, y el coro del colegio St. George’s de Roquetas de Mar también ofreció la canción A million dreams. del film citado anteriormente. Tras finalizar el espectáculo piromusical, se alumbró el tradicional Árbol.

El alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se mostró “muy ilusionado” con la Navidad que se avecina en Almería: “Este año la ciudad de Almería va a lucir más bonita que nunca. Van a ser más de un millón de puntos LED repartidos por las principales calles de nuestra ciudad, por las zonas comerciales. Hemos comenzado con un espectáculo de música y fuego en Puerta de Purchena que ha congregado a miles y miles de personas”.

El alcalde apuntó que una de las principales novedades de este año es “el túnel que recorre toda la plaza de la Catedral y va ser el verdadero revulsivo del Casco Histórico durante los próximos días”. Pero otro de los lugares donde se marcará la diferencia es en la plaza de las Velas: “Se ha sustituido el árbol por un cirio gigante que iluminará la entrada a Almería por el comienzo de la Rambla”.

Pero durante las fiestas también se podrá disfrutar de Mercadillo Navideño en la Rambla, Pista de Hielo en el Miradas y el Tobogán Gigante de Nieve que estará frente al Gran Hotel.

Para el alcalde toda la inversión que han realizado durante todo el año se debe a un doble objetivo: “El primero es que la gente se lo pase bien. También somos conscientes que nos van a visitar mucha gente en estos días y tenemos que mostrar nuestra mejor imagen. El segundo objetivo es ayudar a la revitalización de la zona comercial de Almería. Ojalá se caracterice esta Navidad porque las ventas crezcan mucho, nuestros bares estén llenos, los hoteles cuelguen el cartel de que no queden habitaciones libres...”.

La iluminación estará los días de diario hasta la 1:00 y festivos hasta las 3:00. Los Pases del túnel son 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30 horas todos los días.