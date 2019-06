Almería con Orgullo se concentra para reivindicar los derechos LGTBIQ+

La asociación Almería con Orgullo vuelve por segundo año consecutivo para celebrar su concentración en la plaza de las Velas. Música, baile, una gymkana y sorteos sirvieron para reivindicar una sociedad más libre y con más derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Agustín Romero, presidente de Almería con Orgullo, explicó que el motivo de la concentración es “reunirse para reivindicar el Orgullo y dar visibilidad. No nos vale que se nos vea, tenemos que reivindicar nuestros derechos, sobre todo con la extrema derecha que está más inmersa. Necesitamos más que nunca luchar para que nuestros jóvenes y nuestros mayores no tengan ningún tipo de problema. No queremos que cuando las personas mayores entren a la residencia, tengan que volver a entrar en el armario, y que los jóvenes tengan pudor”.

Romero valora el trabajo realizado desde las asociaciones del colectivo: “Este año hay muchísimas actividades, más que nunca, y eso quiere decir que se está trabajando. Hace falta más cohesión y mayor visibilización que no solo se reivindique un tipo de persona porque hay mucha diversidad”.

El presidente de la asociación asegura que este año, con respecto al anterior, “queríamos hacer algo más dinámico. Hemos realizado un sorteo y como es el aniversario de la revuelta de Stonewall Inn vamos a regalar unos libros que hablan sobre estos disturbios y material revolucionario”.

Además, han contado con distintas mesas informativas con organizaciones como Médicos del Mundo, Asociación Chrysallis, Movimiento Popular Estudiantil (MPE), La Asamblea 8-M y el grupo Sapere Aude, que ha colocado un photocall con cuadros de fotografía histórica. De esta forma, Almería con Orgullo continúa con su revolución y para ello contó con cientos de personas, muchos de ellos jóvenes, que se lo pasaron en grande.