Primera Gala Solidaria por la lucha contra el Sida

Escobar ha destacado el trabajo que se realiza durante todo el año con Colega Almería para hacer visible la realidad del colectivo y algunas de las problemáticas a las que se enfrentan. En este sentido, les ha felicitado por una iniciativa que es necesaria para poner fin a una creencia que hay de que esta enfermedad sólo afecta a algunos colectivos: “ No es una enfermedad del pasado , sino del presente y que afecta a todos los colectivos de la sociedad”, ha detallado.

Una iniciativa universal

El edil Carlos Sánchez se ha mostrado muy orgulloso por el trabajo de COLEGA Almería y ha destacado que es una iniciativa universal destinada a la compra de medicamentos antirretrovirales: “Si ya es importante en nuestro país, debéis imaginar cómo será en Venezuela con los problemas que sufren de abastecimiento. Desde el Ayuntamiento tenemos un compromiso decidido con todos los proyectos que impulsa Colega-Almería”. Javier Carrillo ha representado a las empresas que van a apoyar esta iniciativa y ha destacado el compromiso social de Viajes El Corte Inglés y de cada una de las empresas que se han decidido apoyar a VHIDA. Gracias por contar con ECI. No había información y en otros no acceso a la medicación. Cuando nos solicitan ayuda coincidiendo con el 18 aniversario, no dudamos en colaborar.