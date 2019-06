Almería, jurado en un festival de cine belga.

Conceptos, fotografía e historia. Son muchos los criterios para elegir los mejores trabajos audiovisuales. El almeriense Javier Nieto fue miembro del Jurado Joven y del Jurado Jóvenes Europeos, dos modalidades distintas dentro de la competición oficial del Festival Internacional de Cine Policial de Liège.

El almeriense explica cómo surge la oportunidad de ser protagonista de esta cita cultural: “Me encuentro estudiando en Liége (Bélgica) gracias a una beca Erasmus, siendo mi universidad de destino la Haute École de la Province de Liège, quien colabora con el Festival Internacional de Cine Policial de Liège aportando un jurado joven para la competición oficial, formado por estudiantes de comunicación. Sin embargo, este año querían formar también un jurado de jóvenes europeos, integrado por estudiantes que hayan o vayan a disfrutar de becas de estudio internacionales. Para mi sorpresa, después de presentarme candidato, fui el único extranjero del jurado”.

La valoración la pudo compartir “con importantes actores francoparlantes como Yannick Renier, Agnès Soral y Jean Pierre Castaldi. Después, nos encargaríamos nosotros los jóvenes, presididos por la jovencísima y talentosa Elsa Houben, de exponer nuestras propias conclusiones para elegir la mejor película”.

Para Nieto este festival, presidido honoríficamente por Didier Reynders, ministro de defensa belga, “tiene un excelente nivel a la altura de ser el principal festival de la ciudad más grande de la región Valona. En la competición oficial pudimos disfrutar de películas como El Ángel de Luis Ortega, que ya estuvo presente en el prestigioso Festival de Cannes, O Nome de la Morte con la extraordinaria Fabíula Nascimento y Cops de Stefan A. Lukacs. A la par se desarrollan otras competiciones: mejor documental, serie policial, corto…”.

Para el almeriense fue un contacto con el séptimo arte que le cambió el concepto: “Estás acostumbrado a disfrutar el cine desde lejos; por mucho que conectes con una producción crees encontrarte a años luz de sus personajes, a veces la admiración se convierte en idolatría, haciéndote perder el foco de la realidad, pero gracias al Festival de Cine puedes acercarte, conocerlos y darte cuenta que son tan personas como tú, con sus preocupaciones y ambiciones. Me parece fantástico descubrir a las personas que esconden los personajes. Por otro lado, comes y cagas cine. Pude disfrutar de casi 8 horas diarias de personas obsesionadas con este arte, enriqueciendo bastante mi manera amateur de consumir entretenimiento”.

El joven no ha asistido aún al Festival de Cine de Almería, pero cree que se pueden ofrecer multitud de vías nuevas: “Sin asistir sé que es un excelente Festival. Espero asistir algún día. ¿Si podría aportar algo nuevo? No sé si ya han trabajado así, pero sugiero algo que no he visto aquí y me hubiera encantado: mayor inclusión social. Es decir, un jurado joven estaría genial, pero sería un paso más integrar a personas, por ejemplo, con síndrome de Down. He echado en falta una diversidad más enriquecedora”.