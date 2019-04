Almería en 'La Vida Moderna': "En Semana Santa matamos muchos judíos"

La Semana Santa de Almería se ha colado en uno de los programas más irreverentes de la radio española: La Vida Moderna. El programa de la SER presentado por David Broncano se hacía eco el pasado lunes de un extracto de la emisión de la procesión del Viernes Santo en Interalmería.

Hector de Miguel 'Quequé' hablaba sobre la Semana Santa y entonces dio paso a un vídeo en el que una señora de Murcia, de vacaciones en la capital almeriense, le explicaba al reportero qué le diría a sus vecinos murcianos para que visitaran la Semana Santa de Almería. Su inesperada respuesta fue: "La Semana Santa de Almería es muy bonita, muy alegre, se pasa muy bien y matamos muchos judíos".

La sorprendente respuesta de esta señora provocó carcajadas en el programa y la perplejidad de su presentador. "Me ha helado la sangre, porque la mujer estaba muy normal diciendo que es muy bonita, le ha entrado la alegría y ... matamos muchos judíos...", comentaba David Broncano. "imáginate a esa mujer en Mauthausen, en la puerta diciendo: venga, pasad, que os matamos a todos, a todos", bromeaba.

En este vídeo, a partir del minuto 22:00, pueden ver el extracto completo:

Este momento no ha pasado desapercibido, ya que el programa cuenta con más de 100.000 oyentes y otros muchos miles de seguidores en redes sociales. De hecho, en Facebook ya se ha compartido casi 2.000 veces.

El reportero, sorprendido

El reportero de Interalmería que recibió esta extraña respuesta, Cele Díaz, reconoce que se quedó sorprendido al oír la definición de la señora murciana sobre la Semana Santa de Almería. "Era el Viernes Santo, mientras que no llegaban los pasos decidimos preguntar a la gente que había en las gradas. Al principio, la mujer respondió a todo bien hasta que al final, no sé por qué, soltó eso de matar judíos", explica a Diario de Almería.

El periodista reconoce que "me quedé pillado y no hice caso al comentario, sino que me centré en otras cosas que había dicho sobre la estrechez de la carrera oficial". "Si hubiera sido en Carnaval hubiera respondido algo, pero en Semana Santa tampoco era plan de hacer bromas con el tema", admite Díaz.

El vídeo llegó a La Vida Moderna a través de los almerienses que vieron el momento en directo por televisión y en programa de la SER no dudó en comentar tan cómico y extraño momento de esta Semana Santa.