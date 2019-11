La Almería más paradisíaca para el rodaje de 'La casa de papel'

“Queríamos recrear misterio donde estaba Lisboa y el Profesor para el atraco.La idea era generar la gran sorpresa que cuando abriera la caravana que apareciera una playa maravillosa. Había que dar la sensación de que estaban a salvo, en un lugar recóndito, donde la policía no los va a encontrar. Siempre que pensamos en ese tipo de paraje piensas en Almería. La luz es espectacular y es muy difícil que un atardecer caiga entre el mar y la montaña. Era un homenaje a Breaking Bad. Previamente vinieron a localizar, luego fue la realización técnica donde se midió la hora exacta por luz. El rodaje fue solo una jornada”, fue la descripción del productor ejecutivo y director de varios capítulos de la serie La casa de papel, Jesús Colmenar que junto al actor Pedro Alonso (Berlín en la serie) asistieron a un coloquio con todos los seguidores de esta serie seguida mundialmente.

Tras describir las dos secuencias que se rodaron que aparecen en dos capítulos diferentes de la tercera temporada, los dos protagonistas desgranaron algunas curiosidades de los seguidores que se encontraban en el Patio de Luces de Diputación Provincial. El fenómeno fan se vislumbró por primera vez en esta edición de FICAL por la gran cantidad de asistentes que acudieron, incluso muchos tuvieron que disfrutar de este momento de pie.

Colmenar recordó cómo nació La casa de papel: “Cuando empiezas a crear una serie, intentas que todo encaje. Es un trabajo tremendo, quieres llegar al máximo público posible. Trabajas para un espectador abstracto, quieres hacer llorar, reír… Lo planteas con esa expectativa. Era un momento muy importante porque habíamos hecho Vis a vis. Fue un reto brutal y maravilloso. En ese momento era para Antena 3. No queríamos hacer una serie española para un público español, sino que pudiera disfrutarse en cualquier parte del mundo. Netflix la puso en su catálogo internacional sin publicidad. Nació un boom de forma espontánea y de pronto empezó a estallar en las redes sociales. Ya en la segunda temporada Netflix puso toda la artillería para promocionarla”.

La casa de papel es la serie más importante de habla no inglesa de Netflix. Colmenar apuntó que el éxito ha tenido que cambiarlo todo: “Para mi era muy importante hacer una serie cerrada, que fuera coherente, que tenga sentido, que fuera una obra que pudieras ver las veces que quisieras, con principio y final. Estaba feliz de haber conseguido eso. Cuando te dicen que quieren más de primeras es duro porque la historia estaba contada. Si no hubiésemos encontrado una razón de peso para apostar, no hubiéramos regresado”.

El actor Pedro Alonso rememoró los comienzos de La casa de papel: “Hicimos una serie que en su primer y segundo mes fue extremadamente dura. La puesta en escena nos puso a prueba a todos los actores. Para cada secuencia había un trabajo de ingeniería. Después de aquellos dos meses, pensamos que estaba pasando algo”.

Los cambios que ha tenido el personaje de Berlín fueron sorprendentes: “Cuando leí mi parte me pareció una extraordinaria noticia, porque revalorizaba el personaje. Era una dimensión trágica. El valor de lo que tenía me pareció un regalo de la vida. Las claves del personaje desaparecían y me tenían que inventar lo que era. Cuando cambió el carácter del personaje estaba muerto, sentí que estaba en un grave problema. Era otro personaje, otra calidez… Sentía que no tenía los recursos”.

La serie ha tenido un éxito sin precedentes. “Pensaba que estaba llevando bastante bien la responsabilidad y la presión, pero no es verdad del todo. Todos teníamos una responsabilidad. Es una ola extraordinaria, si eres un surfero y te llega una ola que mide 20 metros si no la surfeas bien te mata. Pasas a ser un actor de clase de media a ser como Messi. Hay que seguir con los pies en tierra para trabajar con tus limitaciones. En términos de crecimiento personal es impresionante”, explicó Alonso.

Sobre las próximas temporadas, Colmenar aseguró que “la serie se va a poner más dura y para el espectador también lo va a ser”. El productor ejecutivo también se emociona al hablar sobre la influencia de La casa de papel: “Para nosotros la iconografía es importante siempre. Es emocionante cuando utilizan el mono rojo y la máscara de Dalí en manifestaciones por la lucha de los derechos”.

El productor aseguró que "ahora estamos una serie nueva para Netflix que se llama Sky rojo. Sigue la estela, el espíritu de La casa de papel en otra dirección. La rodaremos entre la grabación de la cuarta y la quinta temporada”. Además, Colmenar adelanta que “Netflix se ha planteado un spin-off con alguno de los personajes”.