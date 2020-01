En Almería se premia el talento.

Un taconeo flamenco, bailes coordinados, voces sorprendentes..., son muchos los talentos que se pudieron ver en un concurso que se celebró en el Teatro Apolo donde la variedad y los números de calidad se sucedieron durante todo el espectáculo.

Los ganadores de este concurso fueron: Miguel Forteza (primer puesto y 500 euros), Dance Queens (segundo puesto y 150 euros) y Promesas (tercer puesto y 100 euros).

Miguel Forteza sorprendió al público con su violín y su puesta en escena con diferentes luces en los zapatos, en la chaqueta y en el propio instrumento con distintas canciones, una de ellas de Michael Jackson; Dance Queens es un grupo de baile de la Academia Dirty Dancing que atrajo al jurado por su fuerza y sincronización; y el grupo Promesas de la Academia A Compás, que hicieron un espectáculo donde sacaron sonidos de todo su cuerpo.

Miguel Ángel Roldán Ruano, organizador del concurso Talentos en Almería, manifiesta que “la gala estuvo muy bien y hubo mucha profesionalidad. El jurado lo tuvo muy difícil porque los primeros puestos estaban muy empatados. El público fue impresionante”.

El concurso se compone de distintos miembros que conforman la organización: jurado, cantantes, bailarines profesionales y patrocinadores.

Miguel Ángel Roldán Ruano explicó que el concurso surge “porque se celebró un certamen en Mallorca y tuvo mucho éxito. Me presenté y quedé primero. No me lo podía creer. Pensé traerlo aquí. Creo que en Almería hay mucho nivel, pero faltan concursos y talleres para que la gente del baile siga y lo consiga. Sé que es difícil salir de tu casa y pensar que a lo mejor solo vas a ver a tu familia una vez al año. Llevo desde los 18 años viviendo del baile como trabajo y se puede”.

De esta forma, el organizador quiere con este concurso “motivar a todos a que disfruten y salgan adelante con lo que aman (bailar, cantar, actuar)”.

Miguel Ángel Roldán asegura que, tras el éxito de esta primera edición, espera repetir una segunda vez para seguir descubriendo talentos.