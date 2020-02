Almería, cada vez más conectada a las redes sociales.

En términos globales y según indica el estudio de The Social Media Family , “por primera vez, los usuarios de Instagram han crecido en España por debajo del 10% (concretamente, un 6%)”. En el caso de Almería, el crecimiento de 2019 con respecto a 2018 ha sido de 23.000 cuentas, que supone un 19,16%.Por otra parte, Facebook ha sufrido un retroceso con la caída en más de 2 millones de usuarios registrados en España. No ha pasado con Almería, que ha tenido un crecimiento notable. Ha pasado de 160.000 a 200.000, lo que significa el crecimiento de 40.000 perfiles, un 20%.

El crecimiento de Instagram a nivel mundial no ha pasado desapercibido en la ciudad de Almería. Si en 2018 se superaban las 97.000 cuentas, ya se excede las 120.000 y sería el 60,96% de la población. A nivel general, se ubica en el puesto número 17. Porcentualmente, entre el número de usuarios y la población total, la capital se cuela entre las diez con más presencia en esta red social. La clasificación sería: Barcelona, Granada, Tarragona, Madrid, Málaga, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña, Sevilla y Almería .

Los datos con respecto a 2018 no son muy favorables porque crece en más de 100 cuentas. Ese año, Almería sumaba 34.531 perfiles, 6.985 usuarios activos y 21 cuentas verificadas.

Desde The Social Media Family, aseguran en su informa que “actualmente, 3.800 millones de internautas a nivel mundial (de los 4.500 millones registrados) interactúan en alguna plataforma social. Para contextualizar este dato, sirva esta comparación: el 48% de los 7.750 millones de habitantes del planeta dispone de perfil social, una cifra que ha mantenido un crecimiento constante durante el último lustro, tal y como se puede apreciar en la siguiente infografía”. Con 2.449 millones de usuarios, Facebook se mantiene como la red social más empleada en el mundo, continúa con 2.000 millones en Youtube, 1.600 millones en Whatsapp, 1.151 Wechat, 1.000 millones Instagram de usuarios activos mensuales, 800 millones en TikTok, 731 millones en QQ, 645 millones en Linkedin, 218 millones en Snapchat, 340 millones de usuarios activos en Twitter, y 322 millones en Pinterest. The Social Media Family describe la situación a nivel nacional: “En España, 25 millones y medio de usuarios tienen presencia en alguna plataforma en nuestro país, el equivalente al 85% de los internautas entre 16 y 65 años. En términos absolutos, el 46,8% del total de la población española (un 4% menos que en 2018) dispone de un perfil en la plataforma de Mark Zuckerberg, mientras que uno de cada tres (33%) hace lo propio en su hermana pequeña, Instagram”.

La forma de relacionarse está tornando hacia un modo más vinculado con el mundo digital. Muchos son los que se resisten a que su vida dependa de estar pegado a una pantalla de ordenador o de teléfono móvil, pero cada vez son más los que no dudan en sumarse a esta forma de comunicarse con otras personas. The Social Media Family publica en este mes de febrero su VI Estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram en España , donde toma como partida las 50 ciudades españolas más pobladas y Almería alcanza datos muy significativos en el pasado año 2019.

El problema de la ciberseguridad

El estudio de The Social Media Family también explica algunos motivos de la caída de Facebook: “No podemos olvidar las brechas de seguridad en Facebook durante 2018, donde la red social recibió duras críticas por no proteger la privacidad de sus usuarios frente a la actividad de la consultora Cambridge Analytica, la polémica suscitada por el uso de social ads en campañas electorales (con el presidente Trump a la cabeza) o la lucha contra las Fake News. Además, Facebook sigue inmerso en su particular cruzada contra la desinformación y los perfiles falsos, y, para muestra el hecho de que hayan eliminado aproximadamente 500 millones de cuentas mensuales durante el último año (de hecho, se estima, en su informe sobre Transparencia, que la población total de perfiles falsos supone alrededor del 5% del total de usuarios registrados, es decir, algo más de 120 millones)”. En el estudio también analiza el avance de estas tres redes sociales:“El primer aviso lo pudimos encontrar en nuestro informe de 2018 (datos de 2017), cuando pudimos constatar el retroceso de Facebook por primera vez en un lustro, una caída (un millón de usuarios a nivel nacional) de la que consiguió recuperarse el año siguiente. Sin embargo, la sexta edición de este informe refleja que La Red Social ha vuelto a los guarismos de 2015 (22 millones), lo que supone un nuevo revés y gasolina para aquellos que pretenden “enterrarla. Por otro lado, las miradas en 2020 parecen volverse hacia Instagram, ya que es la única plataforma analizada que muestra un claro crecimiento, pero la mitad que el año anterior.