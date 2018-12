Alumnos de 2º de ESO del IES El Parador crean páginas web con nuevas narrativas.

Los alumnos de 2º de ESO del IES El Parador demostraron su capacidad tecnológica, de oratoria y de creatividad con la creación de páginas web con nuevas narrativas, incluyendo podcast, vídeos... Estos proyectos se realizaron por grupos que mediante una temática concreta aplicaron conocimientos de asignaturas como historia, lengua e inglés, entre otras. Todo esto se valoró en un certamen que se celebró en el propio centro.

El certamen se dividió en tres clases que, a su vez, se repartieron en siete grupos. De cada aula se obtenía un ganador. Música, nuevas tecnologías, cine, violencia de género... fueron algunas de las temáticas que inspiraron a los niños para crear sus plataformas.

El proyecto ganador de 2º A fue Cinema, que estaba compuesto por Ana Fernández Rodríguez, José Luis García Saavedra, Ángel Cuesta Morales y Mikeila Xinxola Salas. Above fue el que se llevó el premio en 2º B y sus integrantes fueron: Emely da Silva Dantas, Jose Vasile Buhaiu, Enrique Cano Suárez y Juan Valentín Valverde Muñoz. Los ganadores de 2º C fueron Miguel Morillas Mandzyuk, Laura Oliva González y Laura López Delgado con The Musical World.

Antes de que los alumnos expusieran ante un jurado, el escritor Adrián Pastor impartió una charla para ayudarles a crear historias y, posteriormente, el periodista Fran Murcia habló sobre la estructura de Diario de Almería y su web, y algunos de los momentos vividos en su trayectoria.