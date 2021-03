‘Anhelos de Amargura’, cartel de la Hermandad del Encuentro para este atípico año

La instantánea ‘Anhelos de Amargura’, de la fotógrafa Isabel de los Ríos Sánchez, ha sido la imagen seleccionada por la Hermandad del Encuentro de la capital almeriense para anunciar el Jueves Santo de este atípico año 2021 a causa de la pandemia de Coronavirus.

Dicho cartel fue presentado el pasado sábado 6 de marzo al concluir la Misa de Hermandad que presidió el párroco de San Antonio de Padua y Director Espiritual de esta hermandad, Jaime Jaime Palacios Floriach. Fueron muchos los cofrades que quisieron participar de la Eucaristía de esta tercera semana de Cuaresma. Hay que destacar la ejemplaridad de la asistencia, donde se guardaron las medidas sanitarias de distancia y aforo tal y como estaba establecido.

El acto de presentación comenzó tras la finalización de la citada Misa, donde se cantó la salve a la Santísima Virgen, como suele ser habitual los sábados y domingos en San Antonio de Padua.

El secretario de la hermandad, Juan Miguel Martínez, dio la bienvenida a los presentes y realizó la introducción y presentación del cartel y su autora. Comenzó explicando que el cartel debería anunciar el desfile procesional de la Hermandad del Encuentro, el día grande de la corporación, el Jueves Santo de 2021, que este año será el próximo 1 de abril. Dijo debería, ya que las circunstancias no van a permitir a los cofrades acompañar tampoco este año a us titulares por las calles de Almería. Esto, sin embargo, no quiere decir que no puedan y deban vivir la Semana Santa como cada año merece, cerca de las sagradas imágenes, sirviéndose de la oración, la penitencia y la Eucaristía.

Del mismo modo recordó las palabras del Papa Francisco el primer Viernes de Cuaresma, donde encomendó a los Cristianos a seguir el camino de Cristo para que en la tarde de Pascua puedan renovar la promesa del bautismo.

El presentador explicó a la atenta feligresía de San Antonio, que una vez que la cofradía se puso en contacto con la autora, Isabel de los Ríos, para solicitarle su autorización y explicarle la elección, se llevó una grata sorpresa al recibir la gratitud y orgullo por dicha noticia.

En cuanto conoció la propuesta, sus primeras palabras reflejaron lo acertado de la elección: “Es un honor para mí que mi primer cartel sea en la hermandad que me vio nacer”. Y es que resulta que Isabel está ligada al Encuentro desde que llegó al mundo. Una casualidad que el destino y la pandemia ha querido que así sea, para volver a vincularla de nuevo con la historia del Encuentro.

Tras ello, presentó a la citada autora, de la que destacó que su andadura en la Semana Santa comenzó en la hermandad, a la que pertenecía su familia desde que ella tenía tres años siendo su padre en aquellos años Teniente de Hermano Mayor. Por diversas circunstancias, y tras el traslado de la hermandad a Ciudad Jardín, Isabel quedó muy vinculada a la Hermandad de Angustias, a la que ha pertenecido, siendo costalera del Santísimo Cristo del Calvario y siendo la última mujer que cargó las trabajaderas del paso de la Virgen de las Angustias.

En la fotografía se inició en el año 2011 y es miembro del grupo de fotógrafos cofrades Focoal desde sus comienzos. En su haber tiene dos segundos premios en los años 2015 y 2016 de la Hermandad del Calvario.

Tras mostrar el cartel a los presentes, una cerrada ovación reconoció que la elección no había sido desacertada. La hermandad le entregó un recuerdo a Isabel, que agradeció que su obra forme parte de la historia del Encuentro en un año tan especial y tan difícil como este 2021.