Antonio Gómez Cantero, un cántabro con 40 años de ministerio sacerdotal

Será en la primera semana de marzo cuando Antonio Gómez Cantero tomará posesión de su nuevo cargo como colaborador del Obispo de Almería, Adolfo González Montes.

Este cántabro nació en Quijar hace 65 años. Fue ordenado el 17 de mayo de 1981, cumpliendo en este 2021 40 años de ministerio sacerdotal. Además, hace justo cuatro años que fue nombrado Obispo de Teruel. Concretamente el 21 de enero en la Santa Iglesia Catedral de esta localidad.

El sucesor de González Montes cursó sus estudios de secundaria y después estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Palencia. Posteriormente cursó el bienio de licenciatura en Teología Sistemática-Bíblica en el Instituto Católico de París.

Además, ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde marzo de 2017 hasta abril del pasado año 2020.

El nuevo obispo coadjutor de Almería es Consiliario Nacional de la Acción Católica Española desde octubre de 2018 y miembro de la Comisión Episcopal para las Comunidades Sociales desde el pasado mes de marzo

Primeras declaraciones tras conocerse su nuevo cargo

El nuevo obispo coadjutor de la ciudad hizo sus primeras declaraciones, tras hacerse público su nuevo cargo. "En el día de hoy, el Papa Francisco me ha nombrado obispo coadjutor de Almería. Doy gracias a Dios y a todos los que formáis esta comunidad cristiana por todos estos años. Agradezco a todas las instituciones políticas, jurídicas, académicas, entidades públicas y privadas y fuerzas de seguridad todo su cariño durante todos estos años y su trabajo por el bien de esta tierra".

"En este momento solo se me ocurre decir gracias. He estado entre vosotros como padre y hermano. Gracias a la curia y a los delegados episcopales. Gracias a los jóvenes que me acogisteis aquel mes de enero tan nevado como este. Gracias a tantas personas laicas que habéis pasado por mi vida y me habéis aconsejado tan bien. También a los sacerdotes con los que he trabajado codo con codo. Gracias a todos y a tantos, de corazón", dijo Gómez Cantero quien también tuvo palabras de agradecimiento para todos los sanitarios que llevan meses luchando para hacer frente a la pandemia mundial de coronavirus.

De igual modo, el hasta ahora obispo de Teruel y Albarracín pidió disculpas por sus decisiones no acertadas "las cuales, seguro que han sido muchas por las cuales pido perdón ya que creo en la Misericordia de Dios y espero también la vuestra". A partir de la primera semana de marzo, recordó, "estaré en Almería. Sé que el cambio es grande. Procedo de una Diócesis como la de Palencia con multitud de pueblos. Almería no es así, tengo mucho que aprender. Soy la respuesta a la petición del obispo Adolfo de tener una ayuda para aliviarse de tareas y misiones. Seré para él su hermano pequeño y él para mi un hermano mayor", dijo.

"Querido Adolfo voy peregrino a esa ya soñada tierra almeriense con los ojos despiertos y el corazón en ascuas. Sé que me está esperando con los brazos abiertos y yo trabajaré con empeño con usted, con todas las comunidades y las distintas vocaciones de la diócesis en esa querida tierra de María Santísima. Gracias y paz para todos", finalizó su comparecencia.